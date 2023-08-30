Балтия, партизаны или ВСУ: кто и откуда мог запустить дроны, атаковавшие Россию

Россияне выдвинули три версии, но не могут прийти к общему согласию, поскольку каждая из них может привести к неприятным последствиям.

В России пытаются разобраться, откуда 30 августа были запущены дроны, атаковавшие страну. Пока рабочих версий несколько и в них уже начали путаться сами военные эксперты и пропагандисты, написал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко в среду, 30 августа.

Версия первая: БПЛА запустили из стран Балтии

Пропагандист Владимир Соловьев в своей программе "Полный контакт" от 30 августа заявил о том, что Псков был атакован беспилотными летательными аппаратами, которые запустили с территории одной из стран Балтии.

"Давайте разобьем на ряд очевидных вопросов. Псков это же рядом граница НАТО. Откуда был запуск? Из Украины что ли? Ага, конечно. С территории Прибалтики? Стереть с лица земли Прибалтику!" — сказал Соловьев в прямом эфире.

Версия вторая: РФ атаковала дронами ДРГ противника

Этой версии придерживается журналист-пропагандист Сергей Мардан (Лелека). В своем Telegram-канале он написал о том, что атака на аэродром в Пскове выглядит как применение той же тактики, что и с аэродромом под Новгородом.

"Крайне маловероятна атака как со стороны Прибалтики, так и с Украины. А раз так, значит работают ДРГ противника. Можно долго игнорировать опыт СМЕРШа и в рамках СВО это вполне соответствует заданной рамке. Но расширение географии и масштаба атак на российскую территорию однажды это станет единственным возможным решением", — написал Мардан.

Версия третья: по территории России ударили беспилотники ВСУ

В свою очередь российский военный эксперт, капитан 1 ранга Владимир Гундаров считает, что без разрешения руководства НАТО и США страны Балтии не посмели бы атаковать европейскую территории РФ дронами. Поэтому, скорее всего, беспилотники выпустили украинские военные.

По словам эксперта, мало было разведать безопасные пути полета дронов, надо было еще узнать точную расстановку самолетов на псковском военном аэродроме и попасть. Гундаров считает, что все это требует тщательнейшей подготовки и хорошего знания обстановки.

"Запустить с другой территории (Эстонии, Латвии) — это значит эту территорию присоединить к военному конфликту. Без разрешения правительства этих стран и без разрешения руководства НАТО и США никто этим заниматься не будет", — заявил российский эксперт.

Гундаров считает, что дроны были запущены с северо-востока Украины.

"Они запущены были откуда-то из Хмельницкой области, с северо-востока Украины. Но вот как они преодолели все рубежи противовоздушной обороны — это остается загадкой", — сказал он.

Россиянин также настаивает на том, что украинским военным направить и скорректировать дроны помогли якобы спутники Starlink, а также военные спутники Великобритании и США.

Неожиданная проблема из-за дронов в РФ

Украинский журналист Андрей Цаплиенко считает: разнообразие версий касательно ударов БПЛА указывает на то, что Россия запуталась в собственных пропагандистских нарративах.

"Если признать, что БПЛА летели где-то из Балтии, то надо отвечать. А отвечать Россия не хочет. Потому что боится прямого конфликта с НАТО. Если признать, что БПЛА летели с территории России, это означает, что в России есть партизаны. А это противоречит нарративам кремлевской пропаганды. Поэтому рабочий вариант — беспилотники летели из Украины", — написал он.

Также Цаплиенко отметил, что по состоянию на сейчас рано делать какие-либо выводы, откуда на самом деле прилетели дроны.

Украинский военный эксперт обратил внимание, что Россия пока не предоставила никаких доказательств причастности Украины к массированной атаке БПЛА, но в таком случае дроны смогли преодолеть расстояние как минимум в 700 км от границы до Пскова незамеченными и не были сбиты системой ПВО.

"Если предположить, что и вправду эти БПЛА летели из Украины, то по какому маршруту? Около 400 км это вблизи границы с Беларусью. Затем это Псковская область, граничащая с Латвией и Эстонией — странами членами НАТО. То есть, что же это получается, у россии отсутствует ПВО вдоль границы с Беларусь и в области, граничащей со страшными и агрессивными странами НАТО?" — прокомментировал он.

Александр Коваленко также предположил, что треть действующих комплексов ПВО ВС РФ сгорела в Украине, треть находится в Украине для прикрытия оккупационных войск, а оставшиеся россияне стянули к Москве и Крымскому мосту, надеясь защитить хотя бы их. При этом с каждым днем этих средств становится все меньше и меньше.

Напомним, в ночь на 30 августа на Россию была совершена самая масштабная атака БПЛА. За несколько часов беспилотным летательным аппаратам в разных уголках России удалось ударить по аэропорту, заводу по производству микроэлектроники, а также по перегонному трубопроводу.

Кроме того СБУ атаковала дронами избирательный участок с "кадыровцами" в Запорожской области. На момент атаки в помещении собрались "главы участковых комиссий", чтобы обсудить избирательный процесс, но их планы "подкорректировала" Служба безопасности Украины.