Скидки, поселение и отправка документов: как "Дія" упростит жизнь студентам

Сервис государственных услуг "Дія" поможет украинцам не только сократить количество бумажных документов во время поступления, но и получить приятные скидки на обучение.

Мобильного приложение для государственных услуг "Дія" абитуриенты могут использовать, чтобы упростить поступление в высшие учебные заведения или поселение в общежития. Пресс-служба объяснила украинцам на официальном канале в Telegram, как правильно пользоваться электронными документами в таком случае.

Документы в электронном виде принимает Западноукраинский национальный университет в Тернополе. Копиями документов через мобильное приложение там можно поделиться в приемной комиссии, при поселении в студенческое общежитие, а также использовать их для быстрого доступа к онлайн-кабинету студента, чтобы увидеть свои оценки по дисциплинам. В этих случаях копии необходимых документов "летят" сразу в информационную систему учебного заведения.

Воспользоваться виртуальными документами также можно в мобильном приложении Univera для студентов Национального университета "Одесская политехника". Поделившись электронным паспортом с помощью "Дія", студенты получат доступ к приложению с расписанием занятий и новостями университета. Кроме того Univera предоставляет студентам возможность выбрать или изменить банк для выплаты стипендии онлайн.

А вот копия справки ВПО, которую тоже можно предъявить по требованию с помощью "Дія", дает право на скидку в 2 тысячи гривен на обучение в компьютерной школе Hillel School.

Кроме того во многих учебных заведениях можно сразу передать копии документов в цифровом виде, чтобы не "ксерить" бумажные оригиналы. Для этого нужно открыть мобильное приложение "Дія", отсканировать OR-код и отправить нужные файлы в учебное заведение по электронной почте. Такую опцию поддерживают:

Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко;

Национальный университет "Одесская юридическая академия";

Волынский национальный университет имени Леси Украинки;

Университет экономики и права "КРОК";

Национальный университет имени Михаила Остроградского (Кременчуг);

Национальный университет "Запорожская политехника";

Тернопольский кооперативный профессиональный колледж.

Абитуриенты и студенты в Украине могут воспользоваться цифровым сервисом для передачи документов в учебные заведения Абитуриенты и студенты в Украине могут воспользоваться цифровым сервисом для передачи документов в учебные заведения Абитуриенты и студенты в Украине могут воспользоваться цифровым сервисом для передачи документов в учебные заведения Абитуриенты и студенты в Украине могут воспользоваться цифровым сервисом для передачи документов в учебные заведения Абитуриенты и студенты в Украине могут воспользоваться цифровым сервисом для передачи документов в учебные заведения Абитуриенты и студенты в Украине могут воспользоваться цифровым сервисом для передачи документов в учебные заведения

Ранее мы писали о том, кто из украинцев может воспользоваться новой услугой регистрация недвижимости в "Дії". Услуга не только лишит мошенников возможности подделать документы, но и позволит гражданам получить компенсацию на ремонт жилья в рамках программы "єВідновлення".

Также в начале августа украинцам рассказали, когда запустят услугу оформления субсидии в "Дії". Украинцев обещают не оставлять без субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в новом отопительном сезоне. Кроме того, правительство хочет полностью оцифровать процедуру по оформлении помощи.