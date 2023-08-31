В Украине разрабатывают шесть моделей дронов с дальностью более 1000 км, — NYT

Украина уже показывает, что может наносить большой вред атаками на территории России, и вскоре их будет больше, считает министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

В Украине работают над созданием беспилотников, способных пролететь более 1000 километров и проникнуть на территорию России. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на украинских конструкторов.

По данным источников, таких проектов уже "полдюжины", то есть около шести. Псковская область, где 30 августа состоялась одна из самых успешных атак беспилотников, находится более чем в 600 километрах от границы Украины и России, однако летательные аппараты смогли туда добраться. Как отмечает СМИ, дроны поразили четыре российских военно-транспортных самолета Ил-76, но не нанесли существенного ущерба общей военной мощи страны-агрессора. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников признал, что самолеты были повреждены, но заявил, что работа аэродрома возобновится на следующий день.

В то же время, говорят эксперты, удары опровергают пропаганду РФ и показывают россиянам, что они тоже уязвимы и могут пострадать во время войны. Дальнобойные атаки ВСУ также укрепляют моральный дух украинских солдат на фронте. Морской пехотинец по имени Сергей, воюющий на юге Украины, рад, что его армия расширяет зону поражения с помощью отечественного оружия.

"Чем дальше мы сможем достать, тем быстрее русские поймут, что мы можем причинить реальный вред", — отметил военнослужащий.

Аналитики говорят, что дроны стали значимым технологическим достижением войны в Украине, в том числе небольшие квадрокоптеры, сбрасывающие гранаты, и беспилотные самолеты большой дальности, которые наносят удары далеко от линии фронта. В самой Украине появилась новая культура, представленная десятками стартапов, экспериментирующих с новыми разработками, такими как бомбардировщик Punisher.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк напомнил, что российские удары по Украине бывают очень разрушительными, поэтому "важно уметь наносить ответный удар". По его словам, украинские производители сейчас активно экспериментируют с конструкцией БПЛА.

"Они запустили бумеранг, и он полетит обратно к ним. Русские — не только в Кремле, не только на границе с Украиной — все россияне должны понимать, что идет война", — подчеркнул Данилюк.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал NYT, что Россия считает себя неуязвимой на собственной территории, поскольку ВСУ не могут атаковать ее западным оружием из-за обещаний правительству США. Однако никто не запрещает украинцам запускать беспилотники собственного производства.

"Мы являемся свидетелями совершенно нового типа войны, может быть, даже новой теории войны с использованием беспилотников. Недорогой дрон может поразить очень дорогой объект. То, что мы видим сейчас, — сказал он, — это первые, ранние пташки возможности нанесения ударов вглубь России", — предсказал Андрей Загороднюк.

Ранее писали, что 30 августа произошла самая масштабная атака дронов на РФ. Фокус выяснил, куда пришлись удары и к чему это привело.

Сообщалось также, кто и откуда мог запустить БПЛА, атаковавшие Россию. Сами россияне рассматривают три версии: атака со стороны НАТО, из Украины и работу партизан внутри страны.