Е-очереди и цифровизация: в Минздраве рассказали, как упростили ВВК для мобилизованных

Система военно-врачебных комиссий оказалась не готова к темпам мобилизации в Украине, поэтому ее быстро переделали, отчитался министр Виктор Ляшко.

Военно-врачебные комиссии, пройти которые обязан каждый украинец, получивший повестку о мобилизации в 2023 году, переходят на электронный документооборот. Что это изменит для врачей и призывников на практике рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Система ВВК, существовавшая до начала полномасштабной войны, не была готова к потребностям военного времени. Количество людей, которым необходимо проходить военно-врачебную экспертизу, возросло в разы", — объяснил глава профильного министерства.

Ляшко отметил, что в феврале 2023 года были проведены опросы военнослужащих и работников ВВК. Это позволило детально изучить проблемы и сформировать дорожную карту изменений — организационных, юридических и цифровых. Были идентифицированы первоочередные проблемы для решения: очереди, чрезмерная бюрократизация, бумажная подача документов, возможность коррупционной составляющей при принятии решений и недостаточное финансирование системы.

О нововведениях в системе ВВК для мобилизированных в 2023 году, министр здравоохранения Украины рассказал детальнее.

Военно-врачебная комиссия 2023: что изменилось

ввели электронную очередь, услугами которой уже воспользовались 45 тысяч украинских военных;

теперь осмотр ВВК также осуществляется в гражданских учреждениях лечения. Сейчас задействовано 819 гражданских медучреждений, 335 из них — для осмотра действующих военнослужащих;

изменены подходы к медицинскому обследованию военнообязанных;

продолжается обучение военных врачей работе с электронной системой здравоохранения, им передали 1700 ноутбуков;

ранее все документы ВВК передавались в бумажном виде, что существенно усложняло процесс. Сейчас электронный документооборот развернут в 82% воинских частей;

для улучшения информирования военнослужащих издан справочник с алгоритмом действий для раненого военнослужащего и запущена "горячая линия";

упростилось получение справки об обстоятельствах травмы, являющейся основанием для компенсации. Ранее военные могли получать ее в течение нескольких месяцев.

Напомним, ранее в Минцифры придумали, как усилить войска Украины. Беспилотники стали эффективнее артиллерии на поле боя, поэтому нужно увеличить их производство и организовать операторов, считает вице-премьер Михаил Федоров.

А в начале мая для борьбы с очередями Минобороны Украины запустило электронную запись к врачам. Начальник медицинской части, пояснила замглавы профильного министерства, сможет выбрать дату и нужное время для прохождения военнослужащими медосмотра. Не понадобится больше ждать в очередях, т.к. можно будет прийти в точно назначенное время.