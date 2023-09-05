Минус $900 тыс за день: ВСУ разбили дронами сразу две САУ "Нона" и БМП россиян (видео)

БПЛА успешно применяют под Бахмутом, каждый обходится защитникам Украины всего в $500, что несоизмеримо меньше стоимости бронетехники.

Бойцы Сил специальных операций только за один день с помощью беспилотников лишили оккупантов техники на $900 тысяч. Об этом сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко Юрий Федоренко в своем Telegram-канале во вторник, 5 сентября.

Он отметил, что все цели военные с помощью дронов поразили на Бахмутском направлении. Сначала внимание бойцов ССО привлекла самоходная артиллерийская установка "Нона-С". Ее оккупанты спрятали под деревом в разрушенном частном секторе. Оператор БПЛА направил на технику дрон-камикадзе и тот успешно поразил цель. После атаки дрона раздался взрыв и огонь охватил не только военную машину, но и дерево, под которым она стояла. Когда другой беспилотник вылетел на доразведку, то на месте стоянки САУ ничего не осталось.

К слову, вторую такую же единицу вражеской техники украинский дрон ликвидировал в посадке. Третьей целю для военных стали бронированные машины пехоты. Одну БМП-2 удалось поразить в посадке, а вторую операторы БПЛА уничтожили на однйо из улиц в разрушенном городе.

Отметим, что САУ 2С9 "Нона-С", с которой расправился украинский дрон, — это артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск. Принадлежит к военной технике гусеничного типа и может плавать, а также десантироваться. Основное оружие — 120-мм нарезная пушка-гаубица-миномет 2А51.

Напомним, в начале августа дроны ССО уничтожили сразу две спецмашины "Торнадо". Дождавшись ночи, украинские военные совершили налет на технику ВС РФ. Кроме "Торнадо", дроны вывели из строя миномет и МТ-ЛБ.

Кроме того в конце июля дрон ВСУ Perun расправился с российской САУ "Нона-С". Беспилотник хорошо показывает себя с начала украинского контрнаступления и продолжает бить оккупантов "интересными" боеприпасами.