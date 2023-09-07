Инженеры создали уникальный пункт управления дронами: следит за БПЛА, погодой и самолетами

Кроме самой системы управления, электроники и всего прочего, микроавтобус имеет на крыше специальную площадку для старта квадрокоптеров.

Компании Heliguy и Venari превратили популярный микроавтобус Ford Transit в настоящий аэродром для дронов с командным центром полетов. Как сообщается на сайте Heliguy, все подробности будут раскрыты на специальной выставке спасательной техники, которая пройдет 19 сентября в Бирмингеме.

Как сообщают в Heliguy, на рекламном фото, пока что единственном информационным источником, представлен первый в своем роде командирский автомобиль для управления спасательными и разведывательными дронами с возможностями мониторинга в реальном времени, удаленной спутниковой связью и интеграцией "дрон из коробки".

Подробные характеристики обещают раскрыть позже, но разработчики уже раскрыли, что командный пункт оснащен новым блоком управления дронами (DCU) и двойной командной станцией с многоэкранным массивом с потоковой передачей в реальном времени, двусторонней аудиосвязью на базе DroneControl FirstResponder, облачным сервисом, прогнозирующим погоду, и мониторингом воздушного пространства. Командный пульт DCU оснащен четырьмя антеннами, в том числе высокопроизводительной Starlink Roam для удаленной передачи данных и спутниковой связи, сотовой антенной Peplink и ADS-B для обнаружения близлежащих самолетов.

До этого умельцы переделали под нужды спасателей Ford Ranger Фото: heliguy

Это не первая модификация популярного транспорта для экстренных служб. В прошлом году инженеры модифицировали внедорожник Ford Ranger оснастив его специальным механизмом готовности к полету, который позволяет бортовым самолетам, таким как дроны серии DJI M30 и M300 RTK. Он также оснащен встроенным радиочастотным блоком обнаружения дронов DJI AeroScope, метеостанцией в реальном времени, зоной зарядки аккумулятора с регулируемой температурой, пневматической подвеской, станцией управления и контроля, а также 43-дюймовым QLED-экраном со встроенным интерфейсом командного модуля. Вполне возможно, что Ford Transit получит еще более впечатляющую комплектацию.

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Вот как в прошлом году эксперты модифицировали Ford Ranger

Heliguy более 17 лет сотрудничает с полицией, пожарными, медиками и спасателями, для которых ремонтирует беспилотники, а так же поставляет необходимое оборудование. Venari занимается улучшением стандартных машин для использования в экстренных службах.

Ранее Фокус рассказывал, что в Турции показали таинственный дрон Gokhun. Новый турецкий беспилотник оснащен гибридным двигателем, может летать до 16 часов и запускаться даже с кораблей.