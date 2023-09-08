Россия "пробивает" Одесскую область дронами Shahed: к чему стоит готовиться украинцам

Судя по последним атакам, российские войска изменили тактику и сосредоточили свои удары на одном регионе.

Россия за пять дней сентября запустила по Украине 135 дронов-камикадзе Shahed, и большинство из них — по Одесской области. Издание Defence Express проанализировало ситуацию и спрогнозировало, чего украинцам ожидать этой осенью и зимой.

Аналитики считают, что россияне начали масштабную военную операцию в ночь на 3 сентября — тогда по данным Командования Воздушных сил Украины было запущено 25 БПЛА Shahed-131 и Shahed-136. Атаки продолжились 4 сентября (32 дрона), 6 сентября (25 дронов), 7 сентября (33 дрона) и 8 сентября (20 дронов). Большинство беспилотников нацелились на Одесскую область, хотя 4 сентября часть их отправилась в Днепропетровскую.

Статистика эффективности работы ПВО по дронам Shahed:

03.09 — сбиты 22 из 25 (88%);

04.09 — сбиты 23 из 32 (71%);

06.09 — сбиты 15 из 25 (60%);

07.09 — сбиты 25 из 33 (75%);

08.09 — сбиты 16 из 20 (80%).

Defence Express отмечает, что несбитые БПЛА не всегда наносят урон целям, выбранным Россией, ведь некоторые из них промахиваются, пара и вовсе попала в Румынию. С другой стороны, статистика достаточно хорошо показывает эффективность противовоздушной обороны, которая в среднем составляет 75%.

Вероятно, именно поэтому россияне уже долгое время сосредотачивают атаки своих дронов на одной области, надеясь добиться существенного эффекта. В будущем ВС РФ могут придерживаться именно такой тактики, планомерно нацеливая Shahed на одну группу объектов в регионе вместо рассеянных и непредсказуемых атак по всей стране, как это было в прошлом осенне-зимнем сезоне, когда оккупанты повредили множество объектов критической инфраструктуры и вызвали массовые перебои в электроснабжении.

8 сентября спикер пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Россия создала в оккупированном Крыму новую базу для запуска Shahed. Она позволяет им сократить время полета беспилотников к Одесской области и другим регионам Украины, чтобы лучше обходить систему ПВО.

4 сентября писали, что два Shahed упали в Румынии неподалеку от Исмаильского порта. Украинские пограничники зафиксировали взрывы и передали лданные своим румынским коллегам.