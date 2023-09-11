Как выбрать идеальный телевизор: эксперты назвали частые ошибки во время покупки

С каждым годом LED-панелей выпускается все больше и выбор оптимальной модели становится сложной задачей. Но эти советы должны помочь вам не ошибиться при покупке.

Покупка нового телевизора может быть увлекательным и одновременно очень сложным делом. Большие и яркие дисплеи и элегантный дизайн, множество моделей по привлекательной цене — все это сбивает с толку, пишут эксперты Cashify. Они поделились советами, как выбрать идеальную модель в соответствии с ожиданиями и бюджетом.

Как получить хорошее изображение

Эксперты в самом начале предлагают определиться с нужной диагональю экрана. Конечно, многим кажется, что чем больше диагональ — тем лучше. Но это не так. Ведь комфорт просмотра зависит от размера вашего помещения. Представьте, как будет у вас болеть голова и шея, если купив огромную "плазму" в маленькую комнату вам придется смотреть динамичный фильм блуждая взглядом по углам экрана, беспрестанно мотая головой.

Эксперты советуют учитывать, что для нормального просмотра 32-дюймового телевизора расстояния до зрителя должно быть минимум 1,5 метра. Для популярных 40-дюмовых и 48-дюмовых панелей это расстояние будет чуть больше 2-х метров, а при покупке больших 55 и 68-дюймовых телевизоров рассчитывайте на расстояние до экрана не менее чем в 3 метра.

Выбор разрешения экрана (количество точек или пикселей по высоте и ширине), конечно, очень важен и вот тут покупатели обычно впадают в крайности. Желающие сэкономить берут модели с Full-HD (1920х1080 точек). Логика в этом, конечно, есть: значительную часть контента в интернете предпочитают публиковать видео в этом популярном разрешении.

Другая крайность заключается в переплате за модели с разрешением 8К (7680 x 4320 точек). Контент в таком разрешении очень "тяжелый" и один фильм может занимать более 300 ГБ. Таких фильмов на самом деле не так много. Само собой, посмотреть такой фильм онлайн большой вызов для вашего провайдера. Стоит ли смотреть такое на 42-дюймовой "плазме", например?

Что же выбрать? Специалисты рекомендуют выбирать модель не менее, но и не более 4К (3840 x 2160). Это оптимальное разрешение для самых популярных диагоналей от 55 до 68 дюймов. На них и Full-HD не совсем противно смотреть и переплачивать за лишние пиксели не придется.

Частота обновления экрана при выборе телевизора сегодня очень важна, хотя многие на ней экономят. Иногда некоторые быстродвижущиеся сцены могут выглядеть размытыми на телевизорах с частотой обновления 60 Гц, поэтому следует выбрать телевизор с более высокой частотой обновления: 90 или 120 Гц.

Что влияет на функциональность

Конечно, любая современная модель богата на различные способы подключения к внешним устройствам. Уже вряд ли вы найдете телевизор без USB или HDMI, но чем больше таких разъемов — тем лучше. Беспроводные модули типа Bluetooth и Wi-Fi тоже будут преимуществом. За них стоит немного переплатить и вы оцените их наличие в будущем, когда неожиданно понадобится присоединить к телевизору клавиатуру, например.

Недальновидные покупатели в прошлом ловились на маркетинговую уловку Smart-TV. Да, телевизор был "не глупым", но его функционал и программы ограничивались желанием производителя, поэтому приходилось тратиться еще и на телевизионную приставку на ОС Android, с отдельным пультом, проводами, что не прибавляла эстетики в интерьер. Такие телевизоры есть и сейчас, так что лучше заранее определиться с моделью, которая оснащена хорошей ОС и прочитать в интернете, можно ли устанавливать нужные приложения.

Бюджет на саундбар

Как бы вам не расписывал преимущества звуковых возможностей телевизора продавец, рано или поздно вы придете к необходимости внешней аудиосистемы. Тут все зависит от вкусовых предпочтений каждого покупателя (и финансовых возможностей), но, как минимум, вы должны оставить какую-то сумму на покупку саундбара — внешних динамиков, которые значительно обогатят впечатление от очередного голливудского хита. Никогда не упускайте из виду покупку звуковой панели, потому что в наши дни динамики телевизоров не обеспечивают наилучших результатов из-за тонких экранов, утверждают эксперты Cashify.

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