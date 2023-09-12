"Житель", "Красуха" и остальные: сколько российских РЭБ уничтожили в Украине

В Генштабе отметили, что еще в первые недели войны во время деоккупации Киевской области украинские военные без труда повредили систему РЭБ "Красуха", ранее распиаренную российским Минобороны.

Украина проигрывает России по количеству систем радиоэлектронной борьбы, однако в то же время у нас есть более технологичное оборудование. Об этом рассказал глава управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба ВСУ полковник Иван Павленко в интервью "Украинской правде", опубликованном во вторник, 12 сентября.

Он подчеркнул, что Украина имеет дело с очень сильным врагом, который учел последствия боевых действий в Грузии (тогда ВС РФ потеряли свои самолеты) и сделали ставку на развитие систем РЭБ.

"Они заключили, по моей информации, около 2 млрд долларов они потратили на РЭБ с 2008 по 2012 год. У них есть государственная программа развития РЭБ. У них есть войска РЭБ. К началу войны это было около 18 тысяч человек, 5 бригад, около 30-40 воинских частей. 4 отдельные специализированные научно-учебные организации, то есть это военные училища и при них исследовательские центры", — рассказал полковник Иван Павленко.

Однако у противника в сфере РЭБ есть и свои слабые места. Несмотря на то, что ВС РФ обладают большим количеством средств РЭБ, чем ВСУ, — качество этой техники у них низкое.

"Вот они рассказывали, что российский комплекс "Хибины" – это система защиты самолетов от ракет – работает безупречно, и вообще – российские самолеты непобедимы. Затем оказалось, что на земле валяются "Хибины" внезапно сгоревших российских самолетов. По качеству у нас есть более технологичное оборудование", — отметил глава управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба ВСУ.

Какие системы РЭБ оккупанты используют чаще всего

Полковник Иван Павленко в интервью медиа также затронул тему того, какие средства РЭБ российские военные используют в войне с Украиной чаще всего.

РЭБ "Красуха"

Военный отметил, что эта система радиоэлектронной борьбы с "большими ушами" в свое время была на обложках мировых журналов. Однако украинским военным не составило труда повредить такую в первые недели войны, когда оккупантов вытесняли с севера Киевской области.

Так выглядит система РЭБ "Красуха"

Система "Поле-21"

По словам полковника, "Поле-21" – это достаточно технологичная система. Она подразумевает глобальное закрытие навигации. Эта мощная система обычно работает на большое расстояние, но на определенной высоте. А все, что внизу, десятки метров, просто не покрывается.

А тут россияне используют сильнейшую систему РЭБ "Поле-21" Фото: Военное обозрение

РЭБ "Житель"

Она достаточно технологична, и за счет огромной мощности такая система преуспевают. Однако не стоит забывать, сколько десятков этих систем ВСУ уже уничтожили.

ВСУ уничтожили несколько десятков РЭБ "Житель" Фото: Военное обозрение

Напоследок журналисты поинтересовались у Ивана Павленко о количестве уничтоженных российских станций РЭБ за все время полномасштабной войны с ВС РФ.

"Она (статистика, — ред.) существует, но я не готов вам сейчас назвать число. За все время с 24 февраля 2022 будет в пределах 80-120 штук РЭБ. Здесь зависит от того, что считать. Если считать только большие станции, то 60-70 единиц", — ответил он.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ "пробили" новую систему защиты дронов Shahed. Украинские войска пока могут подавлять российские модули, установленный на дронах-камикадзе и управляемых бомбах, но скоро в РФ могут придумать что-то новое.

Также оккупанты расхваливают новый комплекс РЭБ "Гарпия". По идее система должна глушить практически все дроны в радиусе до 2 км, но украинский эксперт Сергей (Флеш) Бескрестнов подчеркивает, что они просто могут развалиться в настоящих боевых условиях.