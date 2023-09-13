Производит продукцию для авиации: БПЛА атаковал химзавод в российском Редкино

Обломки дрона упали на цистерну на территории предприятия, на котором сейчас продолжают работать экстренные службы.

Неизвестный беспилотный летательный аппарат в среду, 13 сентября, атаковал в Тверской области (РФ) территорию "Редкинского опытного завода". Об этом сообщает медиа Baza.

По данным российского СМИ, беспилотник атаковал завод в 4:00. Он упал на территории склада, которую у завода арендует компания "Спецпефтьпродукт" и взорвался. В результате взрыва была повреждена одна пустая цистерна, а также разбиты окна ближайшего здания на территории завода.

По предварительным данным, люди не пострадали. Также не было возгорания и разлива химикатов.

В свою очередь медиа SHOT сообщило дополнительные подробности о дроне. По информации журналистов, дрон уничтожили силы ПВО в пятом часу утра. Таким образом на территорию предприятия упал не сам дрон, а только его обломки, которые остались после ликвидации. По состоянию на 8:15 на территории предприятия все еще продолжали работать экстренные службы.

Местные власти уже обвинили в атаке на населенный пункт украинских военных, не предоставив никаких подтверждений.

Отметим, что 8 дней назад дроны уже пытались нанести удар по поселку городского типа Редкино Тверской области. Расположенный там "Редкинский опытный завод" — это одно из старейших предприятий химической промышленности в России. Там производится химическая продукция для авиационной и космической промышленности.

Напомним, в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар по Крыму 10 крылатыми ракетами. Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев заявил, что пожар на площадке Севастопольского морского завода продолжается. В результате атаки якобы пострадали 24 человека, 4 из которых — в состоянии средней степени тяжести.

А 12 сентября СтратКом подтвердил ликвидацию базы дронов РФ в Луганском Донецкой области. В сообщении не содержится информации о том, какими средствами был нанесен удар и какое конкретное подразделение проводило эту операцию.