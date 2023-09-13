Риск для здоровья: во Франции хотят запретить продажи iPhone, Apple протестует

Apple отрицает все обвинения и уверяет, что ее смартфоны сертифицированы по мировым и европейским стандартам относительно вредного излучения.

Apple должна прекратить продажу своей модели iPhone 12 во Франции из-за превышения уровня электромагнитного излучения. Об этом младший министр цифровой экономики Франции Жан-Ноэль Барро заявил в интервью местной прессе, передает агентство Reuters,

Французское Агентство по надзору за электромагнитными излучениями техники (ANFR) уведомил Apple о своем решении после того, как эксперты провели испытания, показавшие, что удельный коэффициент поглощения (SAR) смартфона оказался выше, чем разрешено законом. Аккредитованные лаборатории обнаружили поглощение электромагнитной энергии телом на уровне 5,74 Вт на килограмм во время испытаний, имитирующих ситуацию, когда телефон находится в руке человека или в кармане брюк, тогда как в Европе допустимый показатель составляет 4,0 Вт на килограмм. При этом тесты показали, что iPhone 12 соответствует стандартам, если находится в кармане куртки или сумке.

SAR означает Specific Absorption Rate, переводится как "удельная поглощаемая мощность". Это величина, которая показывает, сколько энергии электромагнитного излучения поглощает организм человека за единицу времени. SAR измеряется в ваттах на килограмм (Вт/кг). SAR является важным показателем безопасности при использовании устройств, которые излучают электромагнитные волны, такие как мобильные телефоны, микроволновые печи и другие. Для мобильных телефонов существуют ограничения на значения SAR, которые не должны превышаться.

По словам Барро, Франция выделит Apple для решения проблемы с уровнем SAR две недели, ведь для этого достаточно внести небольшие изменения в ПО смартфонов, которые американская компания продает с 2020 года. Европейский Союз установил пределы безопасности для значений SAR, связанных с воздействием мобильных телефонов, что, согласно научным исследованиям, увеличивает риск некоторых форм рака.

Важно знать , что в Украине часто неправильно понимают термин "Radiation" ("Излучение"), поскольку люди переводят его дословно — "Радиация". На самом деле "Radiation" подразумевает не только смертельно опасную радиацию, а любые другие формы излучения. Их существует множество видов: ионизирующее (в народе "радиационное"), электромагнитное, инфракрасное, ультрафиолетовое и т.д.

Никакого отношения к классической "радиации" излучения смартфонов, роутеров (Wi-Fi), телевизоров и любой другой электротехники не имеют. Любые электрические приборы "излучают" именно электромагнитные волны, а не "радиацию".

В свою очередь Apple заявила в среду, что ее модель iPhone 12 была сертифицирована несколькими международными организациями как соответствующая глобальным стандартам излучения. Компания предоставила ANFR результаты многочисленных лабораторных исследований и независимых третьих сторон, подтверждающие ее соответствие стандартам SAR. В компании заявили, что будут оспаривать результаты проверки AFNR и продолжат сотрудничать с агентством, чтобы продемонстрировать соответствие смартфонов требованиям безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что Apple призвала не спать рядом с iPhone во время зарядки. В компании подчеркивают, что заряжать брендовый смартфон следует без чехла и в хорошо проветриваемом помещении.