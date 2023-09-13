Превратил в кучу хлама: дрон ВСУ поразил российскую САУ "Акация" за $1 млн (видео)

Оккупанты пытались замаскировать самоходную артиллерийскую установку, чтобы стрелять по позициям ВСУ, однако ночью украинские бойцы с помощью дрона нанесли меткий удар.

Операторы ударной роты беспилотных летательных аппаратов "АХИЛЛЕС" поразили самоходную артиллерийскую установку "Акация", которой пользуются российские оккупанты. Соответсвующее видео опубликовал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в среду, 13 сентября.

Известно, что САУ "Акация" военные 92-й отдельной штурмовой бригады уничтожили с помощью дронов на Купянском направлении. Россияне пытались замаскировать ее, чтобы незаметно обстреливать украинские позиции. Но маскировка не сработала и на место, где российские военные спрятали технику, наши бойцы запустили ударный дрон с функцией сброса полезной нагрузки

Несмотря на темное время суток, беспилотный летательный аппарат успешно достиг цели и сбросил на военную технику несколько боеприпасов. "Акацию" сразу же охватил огонь. В комментариях к видео военные написали, что одна такая САУ "Акация" обошлась ВС РФ в 1 миллион долларов.

"Операторы "Армии дронов" продолжают поражать российскую технику по всей линии фронта. Благодарен военным, которые 24/7 превращают российскую технику в кучу хлама. Дронов на фронте будет больше. Работаем над этим.", — написал Михаил Федоров.

Напомним, рота "Ахиллес" уничтожила 20 единиц техники ВС РФ в августе с помощью БПЛА. По данным командования роты, Россия в течение месяца потеряла 2 танка, 3 БМП, 10 артиллерийских установок, 2 грузовика и три склада с боеприпасами.

А в конце августа бойцы ВСУ показали "улов" роты "Ахиллес" под Купянском. В течение одной ночи подразделения ВС РФ на восточном участке фронта потеряли военной техники на 6 млн долл. Ее уничтожили с помощью ударных дронов, приобретенных на донаты украинцев.