Как купить USDT и насколько он актуален в 2023 году?

Tether USDT – это первый стейблкоин, который появился на криптовалютном рынке. Его, как правило используют как альтернативу доллару для хранения сбережений, а также для комфортного взаимодействия с другими токенами. Обладает минимальной волатильностью, так как курс монеты 1:1 к американскому доллару.

О его востребованности свидетельствует то, что стейблкоин USDT находится на 3 месте по рыночной капитализации – 82 880 000 000 долларов и на 1 месте по объему торгов за сутки – 13 970 000 000 долларов. И хотя покупка криптовалюты, это всегда риск, USDT считается самым стабильным среди стейблкоинов

Рассмотрим подробно, что такое стейблкоины, где купить USDT, как их использовать и протоколы, на которых они работают.

Что такое стейблкоин и в чем его отличие от классической криптовалюты?

Стейблкоин – это цифровой актив, который обладает низкой волатильностью, так как курс поддерживает фиатными валютами, ценными бумагами, драгоценными металлами и т.д. Они были созданы для того, чтобы сократить разрыв между виртуальными монетами и фиатными средствами, обеспечивая – прозрачность, высокий уровень защиты, стабильность и высокую скорость транзакций.

Использоваться стейблкоины могут различными способами, включая проведение торговых операций и финансовых переводов. Это дешевле и удобнее, чем использовать Ethereum или Bitcoin. Удобство стейблкоинов заключается в том, что криптовалютным инвесторам выгодней продавать криптовалюту – необязательно переводить на фиатные деньги, а можно обменять на стейблкоины. Это снижает комиссии и позволяет экономить на процентах.

Особенно востребованными стали после 2022 года, когда основные монеты демонстрировали максимальную нестабильность.

Актуальные способы покупки USDT

После многочисленных ограничений со стороны Национального банка Украины, наиболее популярными, выгодными и простыми способами купить USDT остаются онлайн обменники и криптовалютные биржи. Сложность только в том, что в интернете работают тысячи различных обменников и бирж, не каждая из которых может обеспечить высокий уровень комфорта, выгодный курс и безопасность.

Анализировать все существующие обменные пункты самостоятельно – невозможно. На помощь придет мониторинговый сервис Scanbit, который вам поможет выбрать подходящий онлайн обменник или криптовалютную биржу.

Важно то, что это полностью украинский продукт, на котором проводится ручная проверка всех сервисов по множеству параметров, оценивается опыт реальных клиентов, отмечены сервисы, работающие на россии, а также рейтинг стабильно обновляется и дополняется.

Рассмотрим инструкцию, как выбрать подходящего партнера для покупки USDT при помощи мониторингового сервиса.

Пошаговая инструкция выбора обменника или криптовалютной биржи

Выбрать подходящий сервис будет максимально просто и быстро, нужно придерживаться простой инструкции:

На главной странице нужно указать валютную пару, по которой интересует обмен, например, Монобанк UAH – Tether USDT TRC20. Или же перейти на страницу покупки USDT за гривну сразу. Выберите подходящий вид сервиса, который предпочитаете для обмена – обменники, биржи или Р2Р обмен. Из рейтинга выберите подходящий сервис (вы сразу будете видеть курс обмена, а также общую оценку) и кликните на него для подробного изучения.

Вы можете оценить все представленные обменники и криптовалютные биржи. Кликнув на заинтересовавший, можете подробней его оценить, включая: репутацию, функциональность, безопасность, удобство и т.д., а также сумму комиссии, курс обмена, резерв, минимальную сумму обмена и другую важную информацию.

Чтобы детально его изучить и увидеть отзывы, можете кликнуть "Подробнее об обменнике", либо можете сразу со страницы мониторингового сервиса перейти на страницу обмена.

Способы использования купленных Tether USDT

Это универсальная криптовалюта, которая может быть использована различными способами. Рассмотрим наиболее популярные способы, как используются токены Tether USDT.

Хранение

Учитывая то, что курс данного стейблкоина отличается завидной стабильностью из-за обеспечения долларом США, его применяются с целью хранения. Но нужно понимать, что даже этот цифровой актив не может полностью исключить риски, связанные с криптовалютами. Хотя значительно надежней для хранения, чем другие монеты.

Покупка другой криптовалюты

Стейблкоин от Tether отличается доступностью в плане конвертации, поэтому будет прекрасным выбором для покупки различных криптовалют. Удобству будет способствовать то, что цифровой актив достаточно хорошо защищен и обеспечивает быстрые транзакции.

Пассивный доход

Речь идет не о заработке на разнице курса – это невозможно, используя стейблкоины. Можно получать прибыль, если вкладывать USDT в инвестиционные платформы, предоставлять активы в долг, вкладывание в платформы для предоставления ликвидности, выполнять роль ликвидности на сторонних проектах DeFi.

Учитывая повышение спроса на цифровые активы, то и сфера использования USDT с каждым годом будет становиться все более обширной. В некоторых странах есть возможность использовать цифровой актив для оплаты товаров и услуг.

Как хранить купленные USDT?

Если вы определились с сервисом и удалось купить USDT, нужно будет задуматься о том, где хранить для обеспечения полной безопасности. Для хранения используют специальные кошельки, рассмотрим 2 основных варианта:

Горячие кошельки. Это разновидность кошелька, который постоянно подключен к интернету. Есть мобильные, десктопные и браузерные модификации. Прекрасный выбор при частых манипуляциях с цифровыми активами.

Холодные кошельки. Это автономный кошелек, который подключается к интернету исключительно при проведении транзакции. Может быть аппаратным или бумажным. Они обладают повышенным уровнем защищенности, поэтому используются для хранения крупных сумм.

Независимо от варианта, используйте всевозможные варианты защиты кошелька и доверяйте только проверенным сайтам.

Протоколы USDT – есть ли разница между ними?

Стейблкоин появился достаточно давно – еще в 2015 году. И раньше он функционировал исключительно на базе протокола Omni Layer. Со временем часть эмиссии была привязана к платформе Ethereum из-за роста популярности. Далее начали использовать и другие блокчейны:

OMNI – это протокол, который был разработан на базе блокчейна Bitcoin;

ERC20 – это протокол, который был разработан на базе блокчейна Ethereum;

TRC20 – это протокол, который был разработан на базе блокчейна Tron;

ВЕР2 – это протокол, который был разработан на базе Binance;

ВЕР20 – это смарт цепочка от Binance.

Это означает, что прежде чем купить USDT, нужно определиться с тем, какой именно тип стейблкоина нужен индивидуально вам. Зависимо от протокола, они отличаются скоростью транзакции, комиссией и другими характеристиками. И они не взаимосвязанные между собой, поэтому невозможно отправить USDT (OMNI) на кошелек USDT (ERC20).