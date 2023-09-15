"Призрачные гонщики": ВСУ разделались с двумя танками РФ, используя мощные дроны (видео)

Один танк обошелся российской армии примерно в $3 млн, но на него пришлось потратить три БПЛА.

Операторы роты ударных беспилотников "Птицы Мадяра" за один день с помощью дронов-камикадзе F-7 уничтожили 14 сентября сразу два танка противника. Соответсвующее видео было опубликовано в официальном Telegram-канале подразделения.

Первый танк, по которому бойцы отработали дроном, российские оккупанты замаскировали в посадке. Дрон-камикадзе повредил танку броню, однако экипажу удалось завести технику и танк, рванув с места, с большой скоростью поехал по грунтовой дороге, выпуская густой белый дым. В это время военные направили другой FPV-дрон, который успешно ударил по российскому танку.

Бронетехника проехала еще несколько метров, остановилась и заглохла. Из танка еще интенсивнее повалил дым. Так продолжалось, пока операторы не запустили по цели третий беспилотник-камикадзе. Этот дрон оторвал танку башню (несмотря на то, что над ней был установлен "мангал" — защитная конструкция от беспилотников и ПТРК). В танке сдетонировал боекомплект и его охватил огонь.

Украинские военные уточнили, что не знают, удалось ли экипажу противника покинуть бронемашину до решающего удара дрона. Также операторы БПЛА добавили, что всего три дрона по $400 смогли ликвидировать танк, стоящий $3 млн. Какую именно машину уничтожил оператор беспилотника, — неизвестно.

В этот же день операторы "Птиц Мадяра" уничтожили еще один танк ВС РФ. Танк ехал по дороге вдоль посадки, когда его заметил оператор и направил к цели FPV-беспилотник. Тот успешно поразил технику противника, однако танк не остановился. Дымящаяся бронемашина проехала еще километр, затем развернулась и поехала обратно. Танк продолжил свой путь, несмотря на то, что у него уже горел моторный отсек. Однако через несколько секунд военная техника взорвалась. Из-за того, что уже пораженный беспилотником танк экипаж пытался эвакуировать, украинские бойцы прозвали бронетехнику "Призрачным гонщиком".

Напомним, 13 сентября на Донбассе FPV-дрон разделался с вражеским танком Т-72Б3. Результативную атаку с помощью беспилотника-камикадзе украинский оператор совершил неподалеку поселка Керменчик Донецкой области на Старомлиновском направлении.

В этот же день дрон ВСУ поразил российскую САУ "Акация" за $1 млн. Оккупанты пытались замаскировать самоходную артиллерийскую установку, чтобы стрелять по позициям ВСУ, однако ночью украинские бойцы с помощью дрона нанесли меткий удар.