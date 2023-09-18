Россия страдает от нехватки дронов из-за ограничений Китая: Украина тоже под угрозой

Экспортные ограничения Китая мешают завозить беспилотники в Россию, а также привели к дефициту ценных комплектующих, в том числе тепловизоров.

В России начался дефицит дронов и комплектующих к ним из-за запрета Китая поставлять беспилотники для военных целей. Об этом говорится в материале российского издания "Коммерсантъ", который был опубликован в понедельник, 18 сентября.

Отметим, что Министерство торговли Китая с 1 сентября действительно ввело экспортный контроль в отношении высокопроизводительных беспилотных воздушных судов (БВС), которые могут быть использованы в военных целях.

Какие поставки из Китая в РФ оказались вне закона

В Россию прекратились поставки дронов весом от 4 кг или максимальной взлетной массой от 7 кг с продолжительностью полета более 30 минут. Также под запрет попали беспилотники, способные нести груз с функцией сброса или с возможностью закрепления такого устройства. Кроме того, Китай ограничил поставки радиооборудования для дронов, инфракрасных камер, тепловизоров, а также модулей лазерной дальнометрии и позиционирования.

При этом власти КНР запрещают экспорт любых беспилотников вне зависимости от характеристик, если они будут применяться в военных целях. Если китайский экспортер нарушит требования лицензии, ему грозит административная ответственность, а в случае намеренного нарушения — уголовная.

Что такой запрет означает для участников рынка

Со ссылкой на участников рынка беспилотников, с которыми журналисты поговорили на правах анонимности, запрет властей КНР на поставки дронов для военных целей фактически привел к приостановке поставок даже продукции, не попадающей под введенные ограничения.

Крупные российские производители дронов успели создать запасы запчастей. Они надеются, что их поставщики в Китае смогут получить все разрешения, но их оформление может занять до года, рассказали собеседники издания. Для этого надо доказать, что дрон не будет использован в военных целях и предоставить информацию о конечном получателе.

В свою очередь продавцы китайских дронов пытаются наладить параллельный импорт. Впрочем, сталкиваются с противодействием, в том числе и в Казахстане, где на днях ужесточили процедуру ввоза.

Российские производители, работающие на иностранной компонентной базе, уже предупреждают своих клиентов о пересмотре цен как минимум на 20%. Ряд производителей и продавцов в РФ отметили, что по мере исчерпания складских запасов надеются на возможность заказа на Aliexpress, но гарантий их получения пока нет.

Реакция на дефицит БПЛА в России

Представители Минпромторга РФ в комментарии ТАСС заявили о том, что не получал обращений производителей о проблемах с поставками беспилотников и комплектующих к ним из Китая.

Украинский военнослужащий, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию в России:

"С 1 сентября Китай наконец принял меры против поставок откровенно военных комплектующих на рынок РФ. Конечно, это все на бумаге. Что будет на самом деле посмотрим".

Сергей Бескрестнов также обратил внимание на несколько важных моментов, которые нужно знать украинцам в связи с ограничениями, установленными Китаем:

РФ заранее запаслись деталями для дронов на ближайшее время;

Россия настраивает параллельный импорт всех комплектующих через Казахстан и другие ближайшие страны;

Китай будет отгружать в РФ грузы проверенным "не военным заказчикам" с лицензией Минторга Китая.

Однако такие экспортные ограничения ударят не только по стране-агрессорке России, но и по Украине.

"Это все касается нас. Запаслись ли мы комплектующими? Или ищем другие пути логистики? Без понятия", — резюмировал в своем посте Сергей Бескрестнов.

Напомним, в конце августа мы писали о том, как и у кого Россия покупает детали для БПЛА "Ланцет". Россия до сих пор закупает у европейских производителей ряд материалов для производства печатных плат, которые нужны для производства технологического оружия: эпоксидные композиты, полиамидные клеи, полимерную пленку, оборудование для тестирования.

А в начале июля мы писали о том, какие БПЛА оказались под запретом из-за решения Китая ограничить экспорт дронов. Под некоторые из этих ограничений попадают дроны линейки Mavic 3 или Matrice от китайского производителя DJI, которые активно применяются как украинскими, так и российскими войсками.