Отвлечь и уничтожить: Россия хочет использовать против ВСУ новые дроны-пустышки "Лодырь"

Беспилотник дешев в производстве и может находиться в спящем режиме перед атакой на протяжении нескольких недель.

В России разработали беспилотник с названием "Лодырь", который должен на фронте "отвлекать" украинские системы разведки. Об этом Дмитрий Кузякин — гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), где и разработали технику — рассказал в комментарии ТАСС.

Он рассказал, что ЦКБР разработало комплекс "Лодырь", отвлекающий на себя системы радиоэлектронной разведки противника на время боевого применения настоящего FPV-расчета.

"В эфире работа комплекса неотличима от реальной FPV-системы. Несколько таких "Лодырей" надежно прикрывают работу расчета и увеличивают время для безопасного боевого применения", — заявил Дмитрий Кузякин.

Кроме того он подчеркнул, что эти беспилотные летательные аппараты — автономны и могут пребывать в спящем режиме перед атакой в течение срока до нескольких недель. Кузякин также отметил, что такой дрон-обманка дешев в производстве, но позволяет сохранить живую силу, в которой, вероятно, РФ испытывает нехватку.

"Сам факт того, что российские военнослужащие рискуют каждый раз, когда выходят на применение боевых FPV-систем, заставляет нас искать средства обеспечения безопасности личного состава", — резюмировал гендиректор ЦКБР.

Отметим, что украинские инженеры также работают над макетами популярной военной техники, которые бы отвлекали противника и заставляли его впустую тратить боеприпасы. Так, в Украине уже делают беспилотные манекены в виде танков Leopard. Автономный активный манекен немецкого танка уже создают на базе обычного грузового автомобиля. Благодаря грузовику и системе дистанционного управления он будет свободно перемещаться по полю боя.

Также напомним, что 1 августа российские СМИ сообщили о том, что ударный дрон якобы поразил украинский зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM. Однако сами россияне обратили внимание, что на видео нет детонации, а "ЗРК" раскачивает от удара дрона. В итоге выяснилось, что на видео было заснято поражение макета.