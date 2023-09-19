В Китае создали батарею для энергетического оружия: выдерживает 8000 циклов перезарядки

Батарея 40165 создана на обычной линии производства аккумуляторов для электромобилей без использования особых технологий.

Созданная китайскими учеными конденсаторная батарея 40165 может стать первой в мире, которая обеспечит армию КНР энергетическим оружием, испытанным в начале месяца. Об этом пишет South China Morning Post.

Исследователи заявили, что эту особую батарею удалось создать на обычной линии для сборки автомобильных батарей для электрокаров. Это говорит о том, что растущая автомобильная промышленность Китая будет способствовать разработке оружия следующего поколения.

По мнению команды ученых, возглавляемой младшим исследователем Янгом Цзявэйем из Университета электронных наук и технологий, батарея 40165 может стать первой в мире, которая будет выделять энергию так же быстро, как суперконденсатор. Батарея основана на революционной конструкции и имеет рекордную плотность мощности, которая раньше считалась невозможной. Она может высвободить всю свою энергию за время от 12 до 36 секунд, а полная перезарядка занимает всего три минуты.

Одна батарейка 40165 имеет размер примерно с небольшую банку для напитков. Испытания показали, что он может работать при температуре до минус 60°C и иметь срок службы до 8000 циклов перезарядки, что значительно выше, чем у большинства литиевых батарей.

Издание пишет, что китайская индустрия высокоскоростных железных дорог производит высокопроизводительные суперконденсаторы для некоторых из этих видов оружия, но, хотя они имеют быстрый разряд, они могут хранить лишь небольшое количество энергии. Чтобы обеспечить многократное срабатывание во время боя, эти конденсаторы обычно должны работать с традиционным аккумуляторным блоком — гибридной структурой, которая является сложной, громоздкой, дорогостоящей и иногда нестабильной.

Новая батарея 40165 может уменьшить размер и вес существующих источников энергии для оружия на две трети, что является "революционным инженерным достижением", говорят исследователи. Хотя батарея потребовала переизобретения литиевой технологии, все шаги ученых были основаны на базовых возможностях основной производственной линии в Китае.

"Производственный процесс включает в себя производство целлюлозы, нанесение покрытия, прокатку, резку, намотку, сварку, впрыскивание, формование и сортировку по мощности. Это обычная технология литиевых батарей без какого-либо специального процесса, готовая к массовому производству", — говорит Янг Цзявэй.

Исследователи заявили, что аккумуляторную батарею можно масштабировать для удовлетворения энергетических потребностей различных систем вооружения. Они также ожидают, что эта технология найдет применение в гражданских целях, например, в тяжелых транспортных средствах, которым требуется много энергии.

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