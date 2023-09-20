Тылы ВСУ под угрозой. Россия пустила в ход новые дроны "Ланцет": куда они достанут (видео)

Новые барражирующие боеприпасы, как считают эксперты, теперь могут атаковать цели, расположенные на расстоянии в 65-72 километров от позиций российских оккупантов.

Вооруженные силы Российской Федерации начали применять для атаки украинских городов новые беспилотные летательные аппараты "Ланцет". Соответствующе видео, на котором российский дрон атакует аэродром Долгинцево (Кривой Рог, Днепропетровская область) опубликовали военные аналитики Ukraine Weapons Tracker на странице в соцсети Х (ранее — Twitter) во вторник, 19 сентября.

Где и как ВС РФ нанесли удар "Ланцетами"

Судя по ролику, в операции задействовали как минимум два БПЛА: дрон-камикадзе наносит удар по самолету МиГ-29, а второй неизвестный аппарат снял происходящее с большой высоты.

Хотя на видеокадрах не обозначена дата съемки, можно предположить, что речь идет об ударе, нанесенном оккупантами по аэродрому 11 сентября. Тогда в Минобороны РФ заявили о том, что Воздушно-космическими силами России нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог, в результате чего были уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины. Удары по городу 11 сентября подтвердил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Еще один удар оккупанты нанесли в районе города ночью 19 сентября. Тогда об атаке ВС РФ также писал глава Совета обороны Кривого Рога. Однако из соображений безопасности координаты прострадавшего района не были названы. Чиновник проинформировал только о том, что в результате атаки были повреждены многоэтажные дома, но люди не пострадали.

Ответственность за атаку по городу взяла группировка российских войск "Днепр". Во вторник, 19 сентября, они опубликовали в Telegram видео атаки, уточнив, что нанесли удар барражирующими боеприпасами с улучшенными характеристиками.

Что известно об улучшенных БПЛА "Ланцет"

Новая версия "Ланцетов" стала более дальнобойной. Аналитики Ukraine Weapons Tracker подчеркивают, что ближайшие российские позиции расположены на расстоянии более 65 км от пострадавшего аэропорта "Долгинцево". Эту информацию подтверждает и Forbes в своем материале, опубликованном во вторник, 19 сентября. Вопреки заявлениям некоторых наблюдателей, журналисты сомневаются в "фейковости" видео атаки, хотя и не исключают такой вариант. Они также допускают, что украинский самолет не получил серьезных повреждений и подлежит ремонту.

"Настоящая проблема заключается в том, что российские беспилотники-"самоубийцы" с односторонней связью, судя по всему, теперь могут летать на расстояние до 45 миль (72,4 км). Именно такое расстояние между авиабазой Долгинцево и линией фронта на юге Украины", — говорится в статье.

Медиа отмечает, что до этого времени базовый "Ланцет" ("Изделие 51") весом всего 25 кг мог действовать на расстоянии не более 25 км. Это означало, что основные авиабазы Украины и десятки МиГов и Су, базирующиеся на них, находились вне зоны действия миниатюрных беспилотников. Однако в России разрабатывают более дальнобойные "Ланцеты" и удар по аэропорту Долгинцево может стать боевым дебютом нового "Ланцета". В зоне поражения также находятся украинские военные самолеты, использующие резервную базу в Вознесенске Николаевской области.

Журналисты Forbes подметили еще один нюанс: второй беспилотник наблюдал за атакой "Ланцетов" сверху, и это свидетельствует о том, что украинские средства ПВО на базе не были активны или не работали.

Отметим, что военный специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей (Флэш) Бескрестнов также отметил существующую опасность для украинского тыла.

"Плохие новости. Пошли в ход новые "Ланцеты". Дистанция уничтожения нашего самолета 73 километра. А что меня совсем не радует, это другой БПЛА, который все это снимает в нашем глубоком тылу. Теперь до 100 км. от фронта тоже надо быть начеку", — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Для наглядности Сергей Бескрестнов прикрепил к своему посту карту, на которой указал расстояние от позиций противника до тыловых территорий Украины. Именно такое расстояние могли преодолеть новые российские "Ланцеты" для поражения украинского самолета. Он предположил, что вместо МиГа барражирующий боеприпас мог атаковать макет, но это не уменьшает опасности от модернизированных и более дальнобойных аппаратов.

Напомним, что еще в июле стало известно о том, что Россия наращивает выпуск "Ланцетов". Россияне применяют "Ланцет" в паре с разведывательным беспилотником ZALA 421-16Е2. Дрон ищет цель в заданном квадрате, а потом операторы запускают по этим координатам "Ланцет". Последний может только доразведать цель в полете и пикировать ее. Пока барражирующий дрона "работает" над целью, его все время контролирует "напарник". ZALA 421-16Е2 мониторит ситуацию, так как последние метры до цели "Ланцет" проходит уже не под контролем оператора.

А 16 июля в России представили новую версию дронов "Ланцет". Как уверяют россияне, благодаря улучшенной системе запуска ВС РФ смогут атаковать Украину целыми роями этих дронов.