Взрываются в руках: ВСУ начали применять дроны "с сюрпризом" (фото)

Российские саперы пока не могут понять, что заставляет дрон взрываться за час после падения: вмонтированный в "мозг" чип или специально разработанный снаряд, который он несет.

Украинские военные стали использовать беспилотные летательные аппараты, которые взрываются через определенное время после остановки двигателя. Такую информацию опубликовало российское медиа SHOT во вторник, 19 сентября.

СМИ пишет о том, что ВСУ стали запускать беспилотники с таймером самоуничтожения и что на данный момент известно о минимум двух возможных случаях самоуничтожения украинских дронов.

Что самовзрывающиеся дроны атаковали в России

По версии медиа, первый дрон с системой самоуничтожения рухнул у совхоза в Воронежской области. Этот дрон силы ПВО приземлили в 7:00 в Новоусманском районе недалеко от автобусной остановки. Это был беспилотник, выполненный по схеме "летающее крыло". БПЛА, окрашенный в светло-серый цвет, общей конструкцией, формой крыльев и расположением винта напоминает украинский дальнобойный дрон-камикадзе "Рубака". При его падении разрушений, как и человеческих жертв, удалось избежать. Однако, когда на место инцидента прибыли специалисты "Росгвардии" и начали осматривать технику, беспилотный летательный аппарат взорвался у них в руках.

Второй выведенный из строя военными дрон самоподорвался рядом с нефтебазой в городе Льгове Курской области — опять же, спустя некоторое время после падения. В обоих случаях от момента падения до взрыва прошло около часа.

Как устроен самоуничтожающийся дрон

SHOT, ссылаясь на информацию от российских саперов, самовзрывающиеся беспилотники могут быть оборудованы с таймерами, которые активируются после остановки двигателя — в случае, если заряд не сдетонировал в результате падения из-за сбоя систем, работы РЭБ или выстрела ПВО. Снаряд, который нес аппарат, все равно взрывается, но чуть позже. Такая деталь может быть вшита в "мозг" беспилотника.

В свою очередь на одном из российских Telegram-каналов появились фотографии "самоуничтожающегося" дрона. Однако этот ресурс утверждает, что дело не в таймере, вмонтированном в беспилотник, а в самом заряде, который он несет. По словам оккупантов, снаряд использовал FPV-дрон. По внешнему виду был он похож на кумулятивный и имел плату специальную плату.

"Противник старается сделать унифицированную плату с механизмом дальнего взведения, подрывом по истечению заданного времени и устройствами неизвлекаемости", — говорится в подписи под фотографиями.

Также оккупанты, которые нашли необычный снаряд, предупредили других военных, что снаряд лучше не трогать и обходиться с ним максимально осторожно.

Российские военные утверждают, что уже стали находить снаряды с таймером, которые сбрасывают дроны ВСУ Российские военные утверждают, что уже стали находить снаряды с таймером, которые сбрасывают дроны ВСУ

Отметим, что украинские военные, как и разработчик отечественных беспилотников, пока не сообщали о появлении нового дрона, который бы вредил противнику по этой схеме.

Ранее мы писали о том, что в мире разработаны 134 морских дронов, но украинские уникальны. Применение Украиной надводных дронов против флота РФ показывает другим странам эффективность такой техники, ведь раньше ее еще не применяли в настоящих войнах.

Также СМИ информировали о том, что украинские дроны "ослепили" ПВО в районе Евпатории. Сначала беспилотники СБУ поразили радары и антенны радиолокационных станций, которые служили "глазами" для российской системы ПВО С300/400 "Триумф". Вскоре после этого подразделения ВМСУ двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым установкам.