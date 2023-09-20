Больше, чем вся Европа: сколько Украина платит за Starlink и почему его нечем заменить

Украинцы оплачивают из своих кошельков услуги связи для более 100 тысяч терминалов, поэтому Илону Маску невыгодно блокировать спутниковый интернет в стране.

Украина пока не имеет альтернативы спутниковому интернету Starlink от SpaceX, которым активно пользуются бойцы Вооруженных сил на фронте. Такое мнение выразил глава парламентского подкомитета по вопросам кибербезопасности Александр Федиенко, написав пост на своей странице в Facebook.

Сколько терминалов Starlink есть в Украине

Александр Федиенко изучил информацию из открытых источников и пришл к выводу, что сейчас в Украине находится примерно 140-150 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink. Эту цифру ему также подтвердили специалисты центра поддержки компании-поставщика. В качестве помощи международные партнеры предоставили Украине примерно 45 тысяч терминалов Starlink с предоплаченной связью. А вот остальные терминалы, число которых превышает 100 тысяч, покупали волонтеры и меценаты, соответственно, абонентскую плату также покрывают они.

Как терминалы попадают в Украину

Украинские юридические компании не имеют права покупать терминалы Starlink. Поэтому они завозятся в страну по "серой" схеме: сначала техника прибывает в Польшу, а потом ее передают в Украину. Однако тут тоже есть свои риски.

"Недавно промелькнула информация, что якобы с первого октября, компания SpaceX заблокирует любую мобильность имеющихся терминалов. А для того, чтобы остаться мобильным надо перейти на другой тарифный пакет", — написал Александр Федиенко.

Отметим, что на официальном сайте SpaceX информации об изменение условий обслуживания пока не было. Если сведения окажутся правдивыми, то украинцы могут получить не только значительное увеличение абонентской платы за пользование спутниковым интернетом, но и целые территории, где не будет вообще никакого покрытия.

Сколько украинцы платят сейчас за пользование за Starlink

Простые украинцы в виде меценатов и волонтеров в месяц тратят примерно 10 млн долларов на то, чтобы спутниковый интернет функционировал.

"Эта цифра состоит из стоимости пакета, и стоимости на проведение валютной операции, (мы платим с гривны на доллар), а это также накладные расходы", — объяснил глава парламентского подкомитета по вопросам кибербезопасности.

По мнению Александра Федиенко, сейчас компания Илона Маска получает только от одной Украины больше денег за спутниковый интернет, чем платят все европейские страны, уже также купившие терминалы Starlink (их в Европе насчитывается примерно 80 тысяч).

"На мой взгляд Украина в виде граждан платит больше денег компании SpaceX, чем вся Европа вместе взятая. Можем говорить, что мы являемся самым крупным клиентом компании. Поэтому мне иногда странно, когда нас пытаются ограничить в использовании терминалов Starlink", — высказал свое мнение эксперт.

Есть ли альтернатива услугам SpaceX

Федиенко отмечает, что сейчас у нас в стране фактически нет альтернативы спутниковому интернету. Если говорить о системах которые находятся на геостационарной орбите, они уже не смогут удовлетворить платформы, используемые в условиях современных реалий.

Заменить компанию Маска на рынке спутникового интернета мог бы ее конкурент — OneWeb. Однако этот провайдер имеет очень ограниченные емкости в сети.

"Он может покрыть какой-то процент потребности как альтернатива, но это действительно крайне маленький процент", — подчеркнул эксперт.

Напомним, несколькими днями ранее в Минцифры оправдали Илона Маска после скандала со Starlink. Вице-премьер-министр Михаил Федоров напомнил, что Илон Маск в свое время передал Украине большую партию систем связи, жизненно необходимых ВСУ.

Напомним, что 7 сентября появилась информация о том, что инженеры Илона Маска в 2022 году сорвали атаку ВСУ морскими дронами возле побережья Крыма. А отдал такой тайный приказ сам миллиардер. По словам журналистов, он был под впечатлением после разговора с российским руководством и крайне опасался, что после атак на Крым Россия ответит ядерным ударом.