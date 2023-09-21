Intel будет следить за людьми через камеры ноутбуков: как это поможет владельцам (видео)

Новая технология IntelSmartDisplay на максимальных настройках способна сэкономить 42% заряда аккумулятора, утверждают в компании.

На конференции Intel Innovation 2023 компания Intel на одном из стендов продемонстрировала новую функцию IntelSmartDisplay, которая благодаря слежению за пользователем через веб-камеру включает или отключает подсветку дисплея, что экономит заряд батареи ноутбука. Об этом сообщает PC Mag.

Функция чем-то напоминает подобную в смартфонах Android — там ОС так же может отслеживать взгляд владельца и если он смотрит на экран, то операционная система не отключает дисплей. Но в Intel пошли еще дальше и кроме самого присутствия человека перед ноутбуком IntelSmartDisplay сразу же включает дисплей обратно, а так же при необходимости уменьшает частоту обновления и яркость экрана при необходимости.

Презентация технологии IntelSmartDisplay Фото: PC Mag

Например, при работе приложения для видеозвонков частота обновления ограничена 30 кадрами в секунду, и увеличение частоты обновления не имеет смысла. Также возможна автоматическая регулировка уровней яркости и контрастности в зависимости от содержимого, например, для определенной сцены в фильме. Технология Intel позволяет динамически изменять настройки дисплея без ухудшения качества изображения и в идеале пользователь вообще не замечает изменений, а ноутбук работает дольше.

По оценкам Intel, эта новая энергосберегающая технология в среднем позволяет снизить расход батареи на 24%. При активации полной функции "пользовательской частоты обновления", которая позволяет полностью отключить дисплей, энергопотребление может быть сэкономлено на 42%.

Intel заявляет, что технология интеллектуальных дисплеев не встроена в новые процессоры. Для ее реализации требуется специальная микросхема, интегрированная в дисплей. Зато покупатели премиальных ноутбуков на базе недавно представленных процессоров Intel Core Ultra (Meteor Lake) получат эту функцию уже в декабре.

Работа технологии IntelSmartDisplay

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