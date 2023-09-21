"Застукал на горячем": украинский дрон Pegas взорвал танк ВС РФ и сорвал обстрел (видео)

При поражении вражеской бронированной техники военные могли воспользоваться украинским дроном-камикадзе Pegas.

Украинские военные из боевой группы М2 уничтожили с помощью беспилотных летательных аппаратов российский танк. Соответствующие видео опубликовали производители и поставщики FPV-дронов "Эскадрон" в своем Telegram-канале в четверг, 21 сентября.

На видео дрон-камикадзе, которого страхует беспилотник-разведчик, летит к своей цели — танку ВС РФ. Бронетехника оккупантов ехала по прокатанной другими машинами колее. Оператор БПЛА направил в сторону танка дрон, который поразил танк в тот момент, когда он заехал в небольшую посадку. А беспилотник-разведчик снял с высоты птичьего полета, как на корпусе танка вспыхнул огонь и за несколько секунд его заволокло густым серым дымом.

"Очередной дрон-камикадзе из нашего конвейера принял участие в обезвреживании вражеского стреляющего хлама. Как видите, застукал оккупантов на горячем", — подписали производители беспилотников видео.

Судя по смайлику, изображающему голову лошади, который разработчики поставили в своем сообщении, можно предположить, что во время уничтожения российского танка военные воспользовались FPV-дроном Pegas.

Напомним, 15 сентября дрон ВСУ уничтожил российский танк за $3 млн. Бронетехника оккупантов была спрятана в посадке. Именно туда оператор беспилотника отправил ударный дрон. БПЛА метко поразил свою цель, ударив Т-52 в уязвимую зону — под башню. Танк вспыхнул и через несколько секунд в нем начал детонировать боекомплект.

Также мы писали о том, что дроны ВСУ разделались с "призрачным гонщиком" и "хробаком" — поразили танки ВС РФ. Один из танков, который удалось ликвидировать только после третьего попадания дрона, обошелся российской армии в $3 млн.