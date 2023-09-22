"Огромный скачок для науки": ИИ научился понимать язык куриц, на очереди другие животные

Нейросети предоставили записи звуков разных птиц, и она теперь может распознавать шесть видов их эмоций с точностью 80%.

Ученые из Токийского университета научились с точностью 80% распознавать эмоции кур благодаря искусственному интеллекту, что поможет фермерам понимать, в каком состоянии находятся его питомцы. Об этом пишет NY Post.

Специалисты утверждают, что, используя технологию анализа звуков курицы, они могут расшифровать шесть различных эмоциональных состояний, включая голод, страх, гнев, удовлетворение, волнение и стресс. Исследование, подтверждающее концепцию, уже опубликовано в Research Square и более подробно описывает выводы команды.

"Это огромный скачок для науки! — сказал Чеок. — И это только начало. Мы надеемся, что сможем адаптировать эти методы искусственного интеллекта и машинного обучения к другим животным и заложить основу для невероятного интеллекта в различных отраслях, связанных с животными. Если мы будем знать, что чувствуют животные, мы сможем создать для них гораздо лучший мир".

Чеок и его команда сотрудничали с группой из восьми зоопсихологов и ветеринарных хирургов, которые поделились своими взглядами на эмоциональное состояние кур. Вместе они проанализировали выборку из 80 птиц и около 200 часов звуков. Ученые "скормили" ИИ 100 часов записей птиц и обозначили каждый звук эмоциональным состоянием. Затем они загрузили в нейросеть оставшиеся 100 часов звуковых файлов и искусственный интеллект смог с точностью 80% определить эмоциональную окраску каждого из них, основываясь на предыдущих примерах.

"Это исследование не только открывает новые возможности для понимания и улучшения благополучия животных, но и создает прецедент для дальнейших исследований в области межвидового общения, управляемого искусственным интеллектом", — заявили команда.

Ученые говорят, что куры — "очень социальные животные". Профессор Чеок и его команда планируют создать бесплатное приложение, чтобы фермеры могли использовать эту технологию для анализа состояния своих подопечных.

Ранее Фокус рассказывал, что ИИ Bard от Google отказывается обсуждать Путина на русском языке. Так же исследователи выяснили, что Google Bard с большей вероятностью будет предоставлять ложную информацию о президенте РФ на русском и украинском языках.