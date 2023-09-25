Будут заряжаться до 80% за 3 минуты: Panasonic разрабатывает новые батареи для дронов

Новые аккумуляторы смогут выдержать десятки тысяч циклов заряда и разряда, в будущем технологию быстрой зарядки адаптируют и для электромобилей.

Корпорация Panasonic работает над полностью твердотельными батареями для беспилотных летательных аппаратов со сверхбыстрой зарядкой — до 80% всего за три минуты. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Полноценный выпуск подобных аккумуляторов в промышленных масштабах компания собирается начать во второй половине 2020-х годов. Инженеры утверждают, что это будут одни из самых современных батарей, которые будут соответствовать высоким запросам клиентов на скорость зарядки своих устройств.

Пока что планируется сделать основной упор именно на аккумуляторы для дронов, т.к. эта область электроники — одна из самых быстрорастущих. "Представьте себе операторов дронов, которым не приходится долго заряжать БПЛА, что приводит к беспрецедентной эффективности в таких отраслях, как сельское хозяйство, наблюдение и службы доставки" — говорят инженеры. В дальнейшем получат распространение твердотельные батареи и для электромобилей, которые так же как и дроны остро нуждаются в быстрой подзарядке.

Преимущество технологии твердотельных батарей от существующих литий-ионных аккумуляторов не только в скорости заряда, но и в увеличенном сроке службы. По данным разработчиков, их твердотельная батарея сможет выдержать большое количество циклов зарядки-разрадки. И хотя точные данные о долговечности компания не раскрывает, инсайдеры предполагают, что эти батареи могут выдерживать десятки тысяч циклов, что значительно превосходит стандартные 3000, которые предлагают литий-ионные батареи.

Хотя дроны являются непосредственной целью, общая картина еще более интересна. Полностью твердотельные аккумуляторы могут произвести революцию на рынке электромобилей. Поскольку такие компании, как Toyota, уже планируют внедрить эти батареи в свои электромобили к 2027-2028 годам, становится ясно, что автомобильная промышленность внимательно присматривается к этой технологии. Тосио Огава, технический директор Panasonic Holdings, подчеркнул необходимость совместных усилий с автопроизводителями для успешной интеграции в транспортные средства.

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