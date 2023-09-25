"Многие получают травмы": военный рассказал, как "зоопарк" дронов мешает украинцам

Украиским властям стоит унифицировать БПЛА и боеприпасы, а не распылять деньги, считает Юрий Касьянов.

В Украине сотни производителей делают дроны и боеприпасы, но большое разнообразие моделей часто является не преимуществом, а помехой для Вооруженных сил. Украинский военный аэроразведчик Юрий Касьянов на своей странице в Facebook объяснил, что как именно оно мешает бойцам на фронт.

По его словам, в Украине нет четкой государственной политики в сфере БПЛА и производства боеприпасов для них. В результате военные получают разные модели, к каждой из которых нужен индивидуальный подход, особенно это касается взрывных устройств.

"Из-за неправильного обращения с ними или из-за некачественных самодельных бомб многие бойцы получают травмы", — подчеркнул Юрий Касьянов.

Как добавил военнослужащий, Россия сосредоточилась на массовой сборке нескольких моделей беспилотных летательных аппаратов — это дало неплохой результат, ведь многие из них хорошо показали себя в боевых условиях, например, ударные "камикадзе" под названием "Ланцет". Украина же дала большую свободу частным предприятиям и разделяет финансовые потоки, что мешает систематизировать государственную политику в сфере БПЛА и поставить их выпуск на поток.

"Нам нужна унификация, а мы просто распыляем финансы. Не должно быть так, что двести компаний работают каждая над своими беспилотниками, — прокомментировал Юрий Касьянов. — Каждое силовое ведомство самостоятельно заказывает себе дроны разных классов. Какого-то одного органа, который бы это координировал, сертифицировал, унифицировал, нет и его пока не видно на горизонте".

По наблюдениям аэроразведчика, за сферу БПЛА тем или иным образом отвечают сразу три министерства — Минцифры, Минобороны и Минстратегпром, но ни одно из них так и не взяло на себя роль главного координатора процесса и не попыталось остановить расширение "зоопарка" дронов. В комментариях Юрий Касьянов добавил: не нужно запрещать украинским инженерам разрабатывать беспилотники по собственной инициативе, наоборот, следует финансировать их, но при этом давать конкретные технические задания, чтобы затем наладить широкомасштабное производство унифицированных и стандартизированных моделей для армии.

Ранее Юрий Касьянов назвал основные типы БПЛА, необходимые военным на фронте. Он выделил семь моделей: легкий ударно-разведывательный коптер, средний коптер для разведки и бомбардировки, FPV-камикадзе, летающий ретранслятор связи, самолет-разведчик средней дальности, самолет-бомбардировщик средней дальности, дрон-камикадзе большой дальности.