ChatGPT пустили в интернет: теперь дает свежую информацию и "отвечает" за слова (видео)

OpenAI оснастила своего чат-бота новой функцией, которую можно включить в меню и видеть источники, которыми он пользовался.

Компания OpenAI, которая оснастила свой ChatGPT функцией управления голосом, разрешила ему "выходить" в интернет и показывать ссылки на ресурсы, где он берет информацию, чтобы пользователи могли проверить чат-бот на правдивость предоставленных данных. Об этом сообщается на официальной странице OpenAI в соцсети X (бывший Twitter).

Пока что подобный функционал доступен только платным подписчикам чат-бота, но вскоре, как обещает компания, подобная возможность будет предоставлена всем желающим. Функция под названием "Просмотр с помощью Bing" предполагает, что свой поиск информации чат-бот осуществляет с помощью поисковика от Microsoft. Компания OpenAI тесно сотрудничает с корпорацией Билла Гейтса, которая инвестировала в проект Сэма Альтмана десятки миллиардов долларов и использует наработки OpenAI для своего чат-бота Bing и других сервисов объединив их в проект Copilot.

Сегодня Bing Chat от Microsoft в браузере Edge и в плагинах сторонних браузеров уже может предоставлять оперативную информацию из интернета, как и Bard от Google в Chrome. Оба также предлагают ссылки при поиске, как это теперь делает функция "Просмотр с помощью Bing" в ChatGPT. Но теперь и оригинальный ChatGPT обзавелся подобным функционалом, которого очень нахватало, сообщает The Verge.

Для того чтобы активировать функцию в приложении iOS нужно перейти: меню из трех точек > Настройки > Новые функции > Просмотр с помощью Bing. Затем начните новый чат, нажмите GPT-4 и "Просмотр с помощью Bing". Тогда ваши поисковые запросы к ChatGPT должны возвращать информацию с текущих веб-сайтов. Те же самые настройки и в приложении для Android.

Теперь вы можете щелкнуть ссылку на сайт, чтобы сравнить ответы. Учитывая склонность ИИ-ботов к галлюцинациям, возможность проверить их источники. Это огромное улучшение, отмечает The Verge, которое не только означает, что вы действительно можете убедиться, что ChatGPT вам не врет, но и, возможно, найти для себя какой-нибудь интересный сайт или источник информации.

Ранее Фокус сообщал, что ChatGPT может взломать аккаунты вместо хакеров. С помощью текстовых запросов к ChatGPT у киберспециалистов уже получилось взломать почту и даже успешно загрузить вредоносное ПО на сайт, который проверяет файлы на вирусы.