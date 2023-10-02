Толстая броня и мощная 30-мм пушка: военные скоро испытают боевого робота WOLF-X

Роботизированные машины с колесной формулой 8×8 достаточно компактны, чтобы доставлять их на поле боя с помощью вертолетов.

Компания по разработке вооружений HDT Global объявила о том, что прототип ее машины WOLF-X Пентагон выбрал для поддержания своей программы по обеспечению армии США боевыми роботизированными машинами (RCV). Об этом сообщает The Defense Post.

Роботизированная платформа WOLF-X — это беспилотная боевая система с дистанционным управлением, разрабатываемая в сотрудничестве с такими гигантами военной промышленности как BAE Systems и базирующейся в Вирджинии компанией по разработке инженерных решений McQ Inc. В проекте также участвуют известные производители: General Dynamics, Textron Systems и Oshkosh Defense.

Разработчики утверждают, что WOLF-X будет создан с учетом надежных и простых в эксплуатации и обслуживании запросов для обеспечения преимущества в мобильности и адаптации к технологиям будущего. Роботизированный транспорт с колесной формулой 8×8 имеет компактную конструкцию, что позволяет транспортировать его с помощью вертолета CH-47D Chinook. Усовершенствованная конфигурация WOLF-X позволяет системе интегрировать усиленную броню и нести 30-миллиметровую цепную пушку MK44.

На начальном этапе группе инженеров была поставлена задача предоставить для армейских испытаний два прототипа этой автономной платформы к 2024 году. Затем будет выбрана одна команда, которая завершит разработку конструкции этой боевой машины и армия США получит для тщательного тестирования в различных условиях до девяти прототипов системы. Полноценные поставки таких машин запланированы на 2028 год.

"Мы очень рады, что наша система WOLF-X была выбрана для тестирования и оценки первой фазы роботизированных платформ в армии США, — заявил генеральный директор и президент HDT Global Кевин МакСвини. — Отраслевое лидерство HDT в разработке инновационных роботизированных решений мы стараемся поддерживать уже более 12 лет, и WOLF-X иллюстрирует нашу приверженность решать сложные проблемы и задачи, которые перед нами ставят современные войны".

Ранее Фокус сообщал, что армия РФ ожидает новую боевую машину "Зубило". Броневик оснащен 23-мм спаренной пушкой ЗУ-23-2, которая обеспечивает большую интенсивность огня. Предположительно машина будет участвовать в первых волнах атак, однако ее боевая эффективность при этом остается под вопросом.