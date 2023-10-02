Беспилотный гидроцикл Amur найдет врага и расстреляет из пулемета: раскрыты характеристики

Беспилотник может разгоняться до 75 км/ч и дистанционно управляется на большом расстоянии, чтобы вести разведку и уничтожать цели при необходимости.

На выставке военной техники "Партнер 2023" в Сербии местный производитель "Югоимпорт" представил любопытный беспилотный гидроцикл Amur, на который установили пулемет и различные модули наблюдения. Об этом сообщает портал Army Recognition.

Автономный гидроцикл оснащен дистанционно управляемым боевым модулем (RCWS) с пулеметом калибра 7,62 мм и способен развивать максимальную скорость 75 км/ч, а весит гидроцикл 670 кг. Его размеры составляют 2800 х 1200 х 1000/600 мм. Система управляется дистанционно посредством зашифрованной радиосвязи, что позволяет безопасно работать с поста управления внутри командирской машины или с портативной станции управления.

Крупнокалиберный пулемет калибра имеет дальностью стрельбы 1000 метров, а боевой модуль бронирован и может перемещаться по азимуту. Пулемет также регулируется по высоте и соединяется с боекомплектом емкостью на180 патронов. "Амур" также оснащен современными оптико-электронными системами: лазерным дальномером, дневным прицельным каналом, оснащенным CMOP-камерой, и ночным прицельным каналом с тепловизионной камерой. Эти системы позволяют осуществлять точное наблюдение и наведение на цель как днем, так и ночью.

Для перевозки "Амур" буксируется в прицепе, который крепится за обычным внедорожником. Этот USV (unmanned surface vehicle) также оснащен интегрированными командными и коммуникационными консолями, обеспечивающими плавную и скоординированную работу.

Благодаря возможностям дистанционного управления, мощному вооружению и современным оптико-электронным системам "Амур" предлагает универсальное решение для различных задач — от наблюдения до прямого поражения надводных целей, говорят разработчики. Они считают, что именно беспилотные системы не только на суше, но и на воде будут играть все более важную роль в военных арсеналах по всему миру.

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