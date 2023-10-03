"Разбросало по деревьям": украинский дрон "Баба Яга" разорвал на куски БМП россиян (видео)

Беспилотники "Баба Яга" могут нести боеприпасы весом до 20 килограммов. Среди россиян поговаривают, что такие БПЛА уносят даже раненых солдат.

Украинские военные уничтожили российскую БМП-3 с помощью тяжелого дрона, предположительно гексакоптера "Баба Яга". Соответствующие видео опубликовал главный редактор медиа "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в своем Telegram-канале во вторник, 3 октября.

На первом видео на место уничтожения бронированной машины пехоты пришел один из российских военных. Происходящее он снимал на смартфон. По слова оккупанта, ночью дрон "Баба Яга" сбросил на военную технику реактивную штурмовую гранату. Военный удивился точности попадания боеприпаса и последствия, к которым оно привело — от бронированной техники остались только обгоревшие куски металла. БМП разорвало на несколько частей: башня отлетела достаточно далеко от частей корпуса, а траки забросило на ветки уцелевших деревьев.

Несколько позже Юрий Бутусов показал в своем Telegram-канале и другое видео. На нем украинские военные готовят дрон к боевому вылету и снабжают его боеприпасом. После этого "Баба Яга" направляется к лесному массиву, где стоит техника оккупантов. Беспилотник скидывает свою полезную нагрузку и поражает цель. После этого "Баба Яга" возвращается к оператору БПЛА.

Что известно об украинском дроне "Баба Яга"

Украинские защитники на фронте используют БПЛА "Армии дронов", который российские оккупанты прозвали "Баба Яга". Пропагандистские медиа даже писали, что дрон может уносить с поля боя раненых российских захватчиков, для чего и оборудован специальными "клешнями".

Общим названием "Баба-Яга" называют тип беспилотников сельскохозяйственного назначения, имеющих большую грузоподъемность, хорошую навигацию и автономный ход. Это тяжелые промышленные беспилотники — гексокоптеры, переделанные ВСУ под боевые задачи.

В условиях боевых действий беспилотник уничтожает склады, живую силу и машины оккупантов. Этот тяжелый дрон наши пилоты применяют преимущественно ночью, чтобы быть менее заметными. А днем — тестируют его с новой взрывчаткой. Беспилотник работает автономно — операторы указывают координаты, дрон летит к цели, сбрасывает боеприпас, после чего самостоятельно возвращается. "Баба Яга" может нести на себе полезную нагрузку, весом до 20 килограммов.

Дрон "Баба-Яга", как правило, оснащен несколькими радиоканалами, защищенными от навигационных помех по разным частотам. При полной загрузке дрон поднимается не выше 30 метров и летит со скоростью не более 40 км/ч.

Несколько ранее военные показали, как FPV-дрон эффектно уничтожил российскую САУ "Гвоздика". Оккупанты пытались спрятать артиллерийскую установку под маскировочной сеткой среди деревьев, но украинские военные выследили ее и атаковали.

А 4 июля стало известно о том, что Брянскую область атаковали дроны "Баба Яга". Беспилотные летальные аппараты сначала поразили электроподстанцию в тылу ВС РФ, а затем сбросили мины на пограничный пост в Брянской области.