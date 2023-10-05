Оккупант не проскочит: Германия передает ВСУ супертехнологичные "глаза" для фронта (видео)

Оборудование изготовит и поставит немецкий концерн Rheinmetall, а его стоимость составляет несколько миллионов евро.

Немецкий концерн Rheinmetall передал Украине дополнительные комплексы обнаружения и борьбы с дронами SurveilSpire. Сообщение о заказе появилось на официальной странице предприятия в соцсети Х (ранее — Twitter) в четверг, 5 октября.

Известно, что заказ разместило правительство Германии. Точная сумма не разглашается, но концерн указал, что это десятки миллионов евро.

"Очередной заказ для Rheinmetall в области автоматизированных систем реконструкции для Украины", — говорится в сообщении.

Rheinmetall AG — немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Штаб-квартира концерна находится в Дюссельдорфе. По объему продаж продукции военного назначения (на которую приходится 72 % выручки) компания в 2021 году занимала 29-е место в мире.

Rheinmetall уже принимал участие в нескольких проектах в поддержку Украины. К ним относятся поставки боевых машин пехоты Marder, боеприпасов различных калибров, полевых госпиталей, военных грузовиков. В ближайшее время конценрн планирует передать ВСУ разведывательную систему нового поколения LUNA Next Generation.

Что известно о системе SurveilSpire

SurveilSpire предназначена для разведки и противодействия дронам противника. Разведывательные системы состоят из мобильных наблюдательных вышек с камерой дневного и ночного наблюдения, мини-дронов с автопилотом и системы управления. Для развертывания системы требуется всего три человека. Система передает видео на мобильный командный пункт по беспроводной сети с использованием 4G или Starlink. В системе также используются разведывательные дроны на автопилоте, которые могут выполнять патрульные полеты.

Так выглядят камеры наблюдения системы SurveilSPIRE Фото: Скриншот

Одним из элементов управления служит искусственный интеллект. Именно он отвечает за быстрое распознавание обнаруженных объектов: машин, людей или животных. Система способна "видеть" на расстоянии до 30 километров. Системы используются, в частности, для наблюдения за участками местности с минимально возможным количеством личного состава с минимально возможным количеством персонала. Система также может обеспечивать работу сети 5G. Кроме того SurveilSpire включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видеоизображения на мобильный командный пункт.

Солнечные батареи системы обеспечивают устойчивую работу без силовых кабелей и источника топлива. Система опирается на автопилотируемые разведывательные беспилотники, которые осуществляют патрулирование и полеты по конкретным заданиям.

Напомним, в начале октября в Германии 20-тысячный город заставил Rheinmetall не строить завод. Гроссенхайн находился под советской оккупацией, поэтому местные выступают против любого оружия, к тому же они любят или боятся России. Rheinmetall не разъяснил местным, для чего нужно предприятие, поэтому в итоге изготавливать боеприпасы там не будут.

Также мы писали, что в начале сентября Rheinmetall произвел первую партию боеприпасов для полученных ВСУ танков Gepard. Для Украины изготавливают как обычные 35-мм боеприпасы, так и программируемые с дистанционным взрывателем. В Минобороны Германии говорят, что и в дальнейшем будут помогать усиливать украинскую ПВО.