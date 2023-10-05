"Фатальный результат": дрон ВСУ не взорвался, но все равно уничтожил технику РФ (видео)

Российским войскам повезло и не повезло одновременно, поскольку квадроцикл полностью сгорел.

Воины 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины с помощью дрона-камикадзе, несмотря на внештатную ситуацию, уничтожили квадроцикл оккупантов. Соответсвующее видео опубликовал главред медиа "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в своем Telegram-канале в четверг, 5 октября.

FPV-дрон с крафтовым именем "Rusoriz 1967" оператор беспилотного летательного аппарата направил поразить цель — стоявший на открытой местности квадроцикл российских военных. Дрон поразил цель, однако не взорвался. По словам самого Бутусова, у беспилотника могли возникнуть проблемы с электродетонатором.

Однако в результате столкновения дрона и транспортного средства у квадроцикла загорелся аккумулятор. Огонь охватил машину и окончательно вывел ее из строя.

"В любом случае результат для вражеской техники фатальный", — прокомментировал Юрий Бутусов.

Как ВСУ применяют дроны-камикадзе на фронте

С февраля по март беспилотники-камикадзе применяли исключительно украинские военные, имея полную монополию в этом виде вооружения. Российские оккупанты начали использовать эти дроны только в апреле, а с мая по сентябрь наращивали количество собственных дронов и использовал их достаточно активно. Но бойцы ВСУ все равно обогнали россиян в применении новейших технологий на поле боя. К примеру, в сентябре украинские военные совершили более 250 успешных и подтвержденных ударов FPV-дронами, а на счету ВС РФ — лишь около 60.

Использовать дроны-камикадзе бойцы ВСУ начали с апреля. И каждый месяц количество применяемых беспилотников такого типа только возрастало. Активнее всего FPV-дроны украинские военные использовали в сентябре: их количество составило практически половину от числа всех других примененных на фронте беспилотников.

Напомним, 5 октября ВСУ показали, как применяют дрон "Валькирия" против россиян. С помощью беспилотника, который может провести в воздухе до двух часов и развивает скорость до 108 км/ч, пограничники успешно подтвердили удар дрона-камикадзе по позициям ВС РФ.

А днем ранее ВСУ обезвредили дроном-камикадзе опасную российскую "Рапиру". FPV-дрон успешно поразил военную технику противника, которая могла уничтожать танки кумулятивными снарядами и ракетами.