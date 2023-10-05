"Удобство и доступность": в ТЦК рассказали, для чего формируют общую базу военнообязанных

Введение единой базы сделает доступным оформление льгот для ветеранов, а также упростит прохождение ВВК.

Формирование единой базы призывников в Украине позволит уменьшить очереди в центрах комплектования, а также оперативно получить полную информацию о человеке. Об этом рассказал и.о. начальника Сумского областного центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало в комментарии "Суспільному".

Объединение базы военнообязанных, Минфина и пограничников предусматривает соответсвующий Закон Украины "О цифровизации всех военнообязанных и других лиц". Он был принят еще в 2017 году, но реально заработал только в 2022-м.

"Задача, которая ставилась высшим руководством: до 1 октября ввести данные полноценно всех военнообязанных, резервистов и призывников. Это все сделано, сейчас проходит взаимообмен базами с пограничниками, а также с финансами — Министерством финансов", — сказал журналистам Сергей Монукало.

По его словам, введение единой базы предусматривает такие цели:

охватить всех этих людей, которые подлежат призыву, как на срочную службу, так и находящихся в резерве;

обеспечить центрам комплектации доступ к информации о том, где сейчас находится тот или иной военнообязанный (идентификация происходит по идентификационному коду налогоплательщика);

упростить прохождение комиссии ВВК на состояние годности;

сделать доступным оформление льгот для ветеранов;

уменьшить очереди в центрах комплектования.

"Это делается для того, чтобы оцифровать эти все моменты, отойти от бумажных документов, чтобы качественно точно уменьшить очереди в центрах комплектования для получения каких-то справок или заключений ВВК. Это уже будет централизованно и в электронном виде можно будет оформить и получить эту всю информацию", — резюмировал Монукало.

Напомним, 4 октября в Минцифры отчитались о запуске э-реестра военнообязанных. Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заверил украинцев, что все персональные данные в системе "Оберег" надежно защищены.

А несколько ранее мы писали о том, в чем польза и риски э-реестра призывников. Согласно пояснительной записке, новый реестр должен собрать всю необходимую информацию об украинских военнослужащих и упростить получение ими статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью из-за войны, а родственникам воинов — статус семьи погибших защитников или защитниц.