"Бежали со всех ног": ВСУ с помощью FPV-дрона ударили по оккупантам (видео)

Сначала по бойцам ВС РФ, которые передвигались вдоль лесопосадки, "отработали украинские артиллеристы, а операторы беспилотников помогли им завершить начатое.

Украинские десантники с помощью FPV-дрона помогли артиллерии расправиться с российскими оккупантами возле села Вербовое Запорожской области. Соответствующее видео опубликовали на официальной странице 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины в Facebook.

Сначала беспилотник-разведчик зафиксировал группу российских военных, которые перемещались с одной позиции на другую. Десантники 71-й бригады приняли решение атаковать их в районе лесопосадки с помощью осколочно-фугасных и кассетных снарядов.

После этого часть оккупантов бросила своих раненых боевых товарищей и обратилась в бегство. Однако в бой вступила 82-я бригада ДШВ. Оператор беспилотника отправил к военным ВС РФ FPV-дрон. Беспилотник-камикадзе успешно преодолел свой путь и поразил живую силу противника. По оставшимся в живых россиянах, которые попытались совершать дальнейшее движение, украинская артиллерия снова нанесла удары.

"Артиллерия 71-й егерской бригады ДШВ накрыла россиян, после чего FPV-дрон 82-й бригады ДШВ прилетел проверить, все ли живы, чтобы поставить в этой истории логическую точку. От такого нашествия "подарков" оккупанты бежали со всех ног", — подписали военные видеокадры.

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Напомним, 5 октября воины 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины с помощью дрона-камикадзе, несмотря на внештатную ситуацию, уничтожили квадроцикл оккупантов. Российским войскам повезло и не повезло одновременно, поскольку квадроцикл полностью сгорел.

Кроме того ВСУ показали, как применяют дрон "Валькирия" против россиян. С помощью беспилотника, который может провести в воздухе до двух часов и развивает скорость до 108 км/ч, пограничники успешно подтвердили удар дрона-камикадзе по позициям ВС РФ.