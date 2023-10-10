Потеряли более $6 млн: рота "Ахиллес" эффектно уничтожила два танка россиян (видео)

Беспилотники с системой сброса боеприпасов ликвидировали два танка Т-80Б с экипажем и разбомбили склад ВС РФ.

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожила три военных объекта противника на Сватовском направлении дронами с ночной оптикой. Об этом сообщил командир роты ударных беспилотников Юрий Федоренко в своем Telegram-канале во вторник, 10 октября.

Еще днем с помощью беспилотника-разведчика украинские военные наметили себе цели. Их решили атаковать ночью, так как техническое оснащение дронов — ночная оптика — позволяло провести такую операцию. Сначала ударные беспилотники сбросили несколько боеприпасов на два танка Т-80Б, в каждом из которых находилось по три члена экипажа. Бронированные машины воспламенились после первых же сбросов боеприпасов.

Следующей целью для операторов БПЛА стал склад материально-технического обеспечения противника. Его бойцы ВСУ также разрушили с помощью дронов с механизмом сброса.

"Совокупные потери врага составили более $6 млн", — уточнил Юрий Федоренко

Напомним, 9 октября стало известно о том, что дроны ВСУ удачно поохотились на технику оккупантов. Беспилотники "Армии дронов" лишили оккупантов САУ, пушек, систем противовоздушной обороны и радиотехнического оборудования.

Кроме того украинские военные показали, как дрон TORO испепелил САУ "Гиацинт". Беспилотник успешно выполнил боевую задачу и поразил бронированную технику противника в уязвимое место. После этого беспилотник-разведчик, работающий в паре с FPV-дроном, показал результат атаки. После удара САУ "Гиацинт" охватило пламя и окутал дым.