Стерли с лица земли: HIMARS и SHARK расправились с расчетом беспилотников ВС РФ (видео)

Украинский дрон SHARK выследил оккупантов с российским беспилотником Supercam S350, а реактивная установка HIMARS "отработала" по ним снарядами GMLRS.

Украинские военные с помощью реактивной установки М142 HIMARS уничтожили расчет российских беспилотников возле села Кутузовка (Запорожская область). Соответсвующее видео опубликовали в Telegram-канале СтратКом ЗСУ во вторник, 10 октября.

Начал операцию по ликвидации противника украинский беспилотный летательный аппарат SHARK. Он провел воздушную разведку, чтобы артиллеристы смогли максимально точно нанести удар. На кадрах, переданных бойцам ВСУ беспилотником, было видно расчет оккупантов, которые возле машины сворачивали свой БПЛА самолетного типа. Портал "Милитарный" пишет о том, что это был Supercam S350.

После разведки обстановки бойцы ВСУ ударили по расчету оккупантов снарядами GMLRS. Дрон SHARK, который все это время продолжал свое наблюдение, показал, как машину российских военных окутал густой дым. После того как он рассеялся, стало видно, что транспортное средство догорает вместе с беспилотником. Вместе с техникой во время взрыва также были ликвидированы и россйиские солдаты.

Что известно о беспилотнике Supercam S350, который поразили ВСУ

Дрон производит российская компания компании "Беспилотные системы". БПЛА оснащен парашютом, благодаря которому производится посадка, а запуск возможен при помощи эластичной или пневматической катапульты. Полет может осуществляться в двух режимах: автоматическом или полуавтоматическом. В качестве полезной нагрузки беспилотник несет фотокамеру 20/24/42/60 Мпикс, тепловизор и/или HD-видеокамеру с 10/33-х кратным оптическим зумом, возможностью совмещения и лазерным целеуказателем. Есть на борту мультиспектральная камера, сенсор измерения радиационного фона, лазерные газоанализатор и сканер. Из дополнительного оборудования указаны модуль автоматического сопровождения и удержания цели, 2- или 3-системный, двухчастотный приемник геодезического класса, широкополосный защищенный видеоканал с дальностью передачи данных 50-100 км, а также командно-телеметрическая радиолиния с возможностью режима работы ППРЧ.

Так выглядит российский беспилотник Supercam S350, который уничтожили украинские военные

Технические характеристики Supercam S350:

размах крыльев — 3,2 м;

время полета — около 4,5 ч;

скорость — от 65 до 120 км/ч;

радиус действия связи — 70-100 км;

дальность действия видеоканала — до 50-100 км;

дальность полета — максимум 240 км;

взлетный вес — максимум 11,5 кг;

высота полета — 150 — 5000 м.

Что может украинский дрон Shark

Это разведывательный беспилотный комплекс, созданный компанией Ukrspecsystems для наблюдения и корректировки огня. БПЛА оборудован высоконадежным модулем связи (шифрование AES256), что позволяет ему углубиться в тыл противника до 80 км в условиях действия РЭБ. Оптико-электронный комплекс наблюдения Full HD с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным 3х цифровым зумом позволяет вести наблюдение на расстоянии до 5 км от беспилотника до объекта.

Shark сочетает испытанные войной технологии и опыт использования в боевых условиях больших оперативно-тактических беспилотников серии PD-1 и PD-2. Дрон запускается из катапульты и имеет оперативную дальность до 80 км, поднимаясь на высоту до 3000 метров. Его максимальная скорость — 130 км/ч, крейсерская — 75 км/ч, скорость сваливания — 60 км/ч. Посадка осуществляется с помощью парашюта.

Преимущества БПЛА Shark

умная электронная предполетная проверка перед полетом;

автоматическое планирование миссии и мер безопасности, включая автоматическое возвращение домой и возможность экстренной посадки;

трансляция данных в реальном времени;

настройка навигации по маршрутным точкам, а также поддержка корректировки маршрута во время полета;

движущаяся онлайн карта;

идентификация и анализ цели.

Эти беспилотники способны в течение длительного времени корректировать крупнокалиберную артиллерию, устойчивы к средствам РЭБ и сложным погодным условиям. С одной станции можно управлять сразу несколькими БпЛА, которые способны работать в сложных погодных условиях.

Чтобы уничтожить вражеский беспилотный расчет, ВСУ применили беспилотник Shark Фото: Скриншот

Технические характеристики украинского БПЛА Shark

размах крыльев — 3,4 м;

дальность действия связи — 60 км;

продолжительность полета — более 4 ч;

максимальная скорость полета — 150 км/ч;

время развертывания — 15 мин.

Напомним, 10 октября мы писали о том, что дрон "Пегас" расправился с техникой ВС РФ. Результативную атаку с помощью беспилотника-камикадзе украинский оператор совершил недорогим FPV-дроном с крафтовым именем "Steel front". Чтобы защититься от украинских дронов, оккупанты соорудили над башней танка защитную конструкцию, которая в просторечье называется "мангал". Однако оператор дрона направил "Пегас" для атаки в наиболее уязвимую часть бронетехники.

А в середине сентября на Донбассе FPV-дрон разделался с вражеским танком Т-72Б3. Ему не помог даже защитный "мангал". Результативную атаку с помощью беспилотника-камикадзе украинский оператор совершил неподалеку поселка Керменчик Донецкой области на Старомлиновском направлении.