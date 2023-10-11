Похожего еще не производили: РФ грозит ВСУ дроном "Тубус", но есть нюанс (фото)

Новый беспилотник Россия хочет применять против украинских военных, однако он еще даже не прошел основные испытания и неизвестно, как техника зарекомендует себя в приближенной к боевой обстановке.

В России создали новый беспилотный летательный аппарат "Тубус" для уничтожения артиллерии в глубине фронта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило ТАСС в среду, 11 октября.

Разработчики рассказали журналистам, что "Тубус" запускается из переносной установки и может развивать скорость в 250-300 км/ч. Заявленная дальность полета новой техники — 30-40 км. Вес аппарата составляет 10 кг, вес пусковой установки — 5 кг. Кроме того, "Тубус" анонсируют как автономный беспилотник, устойчивый к работе системы РЭБ и независимый от спутников. Удар он должен наносить по заранее добытых разведчиками координатам.

"Изделие является переносным. Выстрелил, установку выбросил и забыл", — уточнил представитель компании-разработчика.

Отметим, что российская техника прошла только внутренние испытания и еще не была испробована в обстановке, приближенной к боевой. Поэтому ее слабые стороны и несовершенства пока неизвестны. Производитель хочет испытать "Тубус" через два месяца на фронте в Украине. Он надеется, что беспилотный летательный аппарат станет панацеей для российских оккупантов, которые в зоне боевых действий несут потери из-за профессиональной работы украинских артиллеристов.

"Он (беспилотник "Тубус", — ред.) сможет бороться с артиллерией в глубине фронта, с которой сейчас самые большие проблемы", — сказал один из разработчиков СМИ.

На фотографии, которую опубликовали журналисты, можно увидеть сам беспилотник. Он движется с помощью четырех винтов, каждый из которых имеет по три лопасти. Детальные характеристики дрона пока неизвестны.

В России разработали дрон, которым надеются защитить ВС РФ от украинских артилелристов Фото: ТАСС

Напомним, в сентябре стало известно, что Россия хочет использовать против ВСУ новые дроны-пустышки "Лодырь". Беспилотник дешев в производстве и может находиться в спящем режиме перед атакой на протяжении нескольких недель.

А в начале августа стало известно, что в России создали дрон-"улей", запускающий маленькие БПЛА. Автономная платформа оснащена искусственным интеллектом и стартовыми площадками для беспилотников, выполняющих роль рабочих "пчел".