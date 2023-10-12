Как продлить жизнь своего iPhone: 5 советов

Айфон может служить вам годами. Но некоторые факторы ускоряют его износ. Как этого избежать, расскажут эксперты.

Айфон — весьма живучий девайс. Он способен служить годами без сбоев и лагов. Единственное — со временем может ослабеть батарея, это один из самых уязвимых компонентов "железа". Чтобы избежать проблем с зарядкой, а также защитить мобильное устройство от других факторов риска, стоит придерживаться 5 правил в процессе эксплуатации.

Использование чехлов

Чаще всего Айфоны попадают в ремонт из-за механических повреждений. Разбитый экран, сколы на стекле камеры, проблемы с сенсором — все эти поломки из-за ударов и падений. Предотвратить их помогает качественный чехол, сделанный из амортизирующего материала. Важно, чтобы он закрывал не только "спинку", но и углы, они особенно чувствительны к интенсивным воздействиям.

На выбор доступны такие разновидности чехлов:

Бамперы или рамки не утяжеляют смартфон и не портят дизайн; накладки на боковые рамки и тыльную часть корпуса дают возможность экспериментировать с внешним видом Айфона; книжки и флипы — страхуют со всех сторон.

Материалы для кейсов на iPhone 15 и другие модели используют самые разнообразные: от силикона до искусственной кожи.

Своевременная зарядка

Ставить "яблокофон" на зарядку за секунду до того, как он отключится — пагубная привычка. Она может ускорить износ батареи. Оптимальный показатель для подключения к питанию — 20%. Не зря именно на этом значении на экране появляется соответствующее уведомление.

Защита от перепадов температуры

Айфон чувствителен к чрезмерно низким и высоким температурам. Его реакция на холод и жару может выражаться в резком отключении, замедленной реакции на команды пользователя, а также во временном снижении емкости встроенного аккумулятора.

Чтобы не допускать перегрев телефона, достаточно не оставлять его на подоконнике и в машине под прямыми солнечными лучами. А также не держать рядом с нагревающимися предметами.

Для защиты от переохлаждения в морозные дни необходимо:

держать Айфон как можно ближе к телу,

не доставать без надобности,

обязательно надевать чехол для похода на улицу,

"прогревать" систему ресурсоемкими приложениями и играми.

Ограничение контактов с жидкостью

Хотя Айфон влагозащищенный, намеренно мочить его не следует. Это может привести к необратимым последствиям в виде полного отказа жизненно важных компонентов. Тем более, "утопленники" слетают с гарантии, на их ремонт приходится раскошеливаться.

Применение оригинального зарядного устройства

В гонке за низкой ценой пользователи нередко выбирают сторонние адаптеры питания. Их беда — в низкой мощности, плохой сборке и ненадежных материалах изготовления. В лучшем случае такие ЗУ заряжают долго и нудно, а в худшем — провоцируют сбои в работе контроллера питания и "сжирают" ресурс батареи.

Главное — относиться к Айфону бережно и не подвергать его опасностям, и тогда все будет в полном порядке!