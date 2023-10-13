Впечатляющая утилизация: дрон ВСУ поразил российскую САУ "Мста-С" за $3 млн (видео)

Бронированная техника в районе поселка Керменчик обстреливала позиции украинских бойцов, но была взорвана вместе с экипажем.

Бойцы подразделения Shadow с помощью FPV-дрона уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С". Соответсвующее видео опубликовал главред медиа "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в своем Telegram-канале в пятницу, 13 октября.

Артиллерийскую установку украинские воины заметили возле поселка Керменчик Донецкой области. Более того, оказалось, что именно с этого квадрата техника противника вела огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Оператор беспилотника направил дрон к цели и техника успешно поразила "Мста-С". Через несколько секунд после удара началась детонация боекомплекта, бронетехнику охватил огонь, а в небо поднялся столб густого дыма. Экипаж САУ был ликвидирован вместе с ней.

"Впечатляющая утилизация российской САУ "Мста-С" с мощнейшей детонацией боекомплекта подразделением Shadow с помощью FPV-дрона", — подписал Юрий Бутусов видеокадры.

Что известно о САУ "Мста-С"

Самоходная гаубица предназначена для уничтожения тактических ракетных средств и дальнобойной артиллерии противника, ликвидации живой силы, огневых средств и боевой техники на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах. Техника также может разрушать пункты укрепления и оборонные сооружения. Производится серийно с 1986 года на Уральском заводе транспортного машиностроения (Екатеринбург, РФ).

САУ выполнена по башенной схеме. Корпус машины по геометрии напоминает корпус танка Т-72. Для защиты техники от высокоточного оружия используют специальный комплект "Накидка", который уменьшает видимость САУ в радиолокационном и тепловом диапазонах.

Технические характеристики САУ "Мста-С"

экипаж — 5 человек;

боевая масса — 42 тыс кг;

длина корпуса — 6 м;

ширина корпуса — 3,6 м;

высота — 3 м;

мощность двигателя — 840 л.с;

скорость — 60 км/ч;

дальность стрельбы — до 28,9 км;

калибр — 152 мм;

вооружение — пушка 152-мм 2А64, пулемет 12,7-мм НСВТ;

скорость стрельбы — 7-8 выс/мин;

цена — около $3 млн.

Напомним, 10 октября мы писали о том, как дрон TORO испепелил САУ "Гиацинт". Технику российские военные пытались замаскировать в посадке. Однако дрон TORO успешно выполнил боевую задачу и поразил бронированную технику противника в уязвимое место. После этого беспилотник-разведчик, работающий в паре с FPV-дроном, показал результат атаки. После удара САУ "Гиацинт" охватило пламя и окутал дым.

А в начале октября FPV-дрон эффектно уничтожил российскую САУ "Гвоздика". Свою САУ российские оккупанты спрятали среди деревьев в посадке и накрыли маскировочной сетью. Однако пилот FPV-дронов группы М2 все равно вычислил место нахождения вражеской техники и направил туда беспилотник-камикадзе.