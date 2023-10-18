Войска России применяют необычные дроны "Стрекоза": чем они могут помешать ВСУ (видео)

Как уверяют разработчики, БПЛА успешно прошел испытания, и его можно использовать в 15-20 км от линии фронта.

В России разработали и выпустили беспилотный летательный аппарат "Стрекоза", способный самостоятельно, без помощи человека заниматься разминированием территорий. Об этом рассказал ведущий специалист по продукции компании-разработчика АО "Группа защита-ЮТТА" Александр Калинин во время выставки "Интерполитех — 2023", где и был представлен дрон.

Он отметил, что Министерство обороны РФ и другие силовые ведомства проводят испытания нового летающего детектора "Стрекоза", способного обнаруживать самодельные взрывные устройства. Испытания проводятся в условиях, приближенных к реальным. Минобороны, Росгвардия и ряд других силовых ведомств уже испытали образцы изделия и дали положительные отзывы. Разработчики учитывают рекомендации заказчиков по улучшению управления и удобства работы с продуктом для различных специалистов. Кроме того, ведутся работы по увеличению дальности действия комплекса.

В свою очередь технический директор предприятия-разработчика Игорь Стукало в комментарии РИА Новости отметил некоторые особенности строения нового дрона.

"Стрекоза" оснащена тротиловой боеголовкой, которая может быть использована для подрыва обнаруженных мин. Беспилотник прошел испытания в Минобороны и Росгвардии, по результатам которых получены положительные результаты. Установлено, что беспилотник может применяться в зонах специальных операций на удалении 15-20 км от непосредственной линии соприкосновения. Разработка уже передана в войска для дальнейшего использования", — рассказал Стукало.

Дрон-сапер "Стрекоза": что о нем известно

Комплекс "Стрекоза" выполнен в виде коптера с локатором для поиска электроники, которая может потенциально находиться в составе самодельных взрывных устройств. На беспилотнике также имеется подвесное устройство, на котором можно закрепить тротиловую шашку — при обнаружении самодельного взрывного устройства оператор коптера может установить ее на объект и дистанционно подорвать. Комплекс распознает взрывные устройства при полете на высоте до 30 метров, длительность полета составляет 60 минут.

На пульте оператора также отображается траектория полета коптера, в случае отсутствия опасных объектов она обозначается зеленым цветом. Если "Стрекоза" обнаруживает подозрительный предмет, на траектории появляется желтая метка, если детектор точно идентифицировал опасный объект, на экране появится красная метка.

Особенности беспилотного сапера

высокий темп ведения мониторинга местности;

высокая точность определения координат обнаруженного СВУ — возможность координатной и визуальной привязки обнаруженного места установки СВУ;

возможность предметного осмотра требуемого участка местности (путем зависания);

возможность идентификации и диагностирования объекта поиска передача данных на пункт управления в реальном масштабе времени.

Комплекс поисковых средств на беспилотном летательном аппарате "Стрекоза" на выставке Фото: ТАСС

Технические характеристики дрона "Стрекоза"\

вид модуляции НРЛ — амплитудно-импульсная;

средняя мощность СВЧ сигнала в режиме поиска — не более 400мВт;

чувствительность приемника — не хуже минус 140 дБ;

масса снаряженного квадрокоптера (с батареей) — 12 кг;

встроенные системы геопозиционирования — GPS/ГЛОНАСС;

рабочая частота управления — 915 до 922 МГц 2.4 GHz;

максимальное разрешение видеосъемки с курсовой камеры — 1280×720 пикселей;

время полета — 55 минут;

дальность полета от НПУ (наземный пункт управления) — до 5 км;

возможность полета по точкам — от 1 до 99 точек;

максимальная скорость полета — 50 км/ч;

возможность сброса груза — до 3 кг;

скорость обследования местности — 5–10 км/ч;

режимы полета — автоматический, полуавтоматический, ручной;

рабочая температура — от — 5 °С до +40 °С.

Отметим, 17 октября СМИ писали о том, что россияне улучшили свой дрон-разведчик "Элерон-7", который применяют на фронте в Украине: беспилотник оснастили тепловизионной камерой и новым электродвигателем. Дрон получил новое оборудование, которое позволит лучше "видеть" и дольше находиться в воздухе во время военных операций.

А в начале августа стало известно, что в России создали дрон-"улей", запускающий маленькие БПЛА. Автономная платформа оснащена искусственным интеллектом и стартовыми площадками для беспилотников, выполняющих роль рабочих "пчел".