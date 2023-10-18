Гаджеты больше не будут взрываться: ученые разработали инновационный элемент для батарей

Полутвердый электролит корейских ученых не только предотвращает возгорание, но и продлевает срок службы батарей на 110%.

Корейские ученые разработали специальный гелевый полимерный электролит, который поможет избежать возгорания аккумуляторов при их перегреве. Об этом сообщает портал TechXplore.

В своей опубликованной работе совместная исследовательская группа из Школы энергетики и химического машиностроения (UNIST) и Корейского института энергетических исследований (KIER) отмечает, что сегодняшние современные батареи защищены от возгорания, но все еще недостаточно для полного исключения случаев взрывов, особенно в электромобилях, что создает особую угрозы для парковок. Поэтому они разработали новаторский негорючий полимерный полутвердый электролит, предлагающий максимально уменьшить случаи возгорания аккумуляторных батарей.

В своем революционном исследовании команда предлагает новый подход, увеличив проводимость ионов лития на 33% по сравнению с существующими жидкими электролитами. Более того, аккумуляторы пакетного типа, содержащие этот негорючий полутвердый электролит, продемонстрировали значительное улучшение сроков службы на 110%, эффективно предотвращая ненужные реакции электролита во время формирования и работы межфазного слоя твердого электролита (SEI).

Испытание электролита в аккумуляторе емкостью 650 мАч из графита и профили напряжения и температуры Фото: Tech Explore

Подавляя радикальные цепные реакции с соединениями топлива в процессе сгорания, полимерный полутвердый электролит эффективно препятствует возникновению возгораний аккумуляторной батареи. Исследовательская группа продемонстрировала превосходство разработанного полимера, количественно проанализировав его способность стабилизировать и подавлять радикалы.

Использование негорючих полутвердых электролитов, которые можно напрямую включать в существующие процессы сборки аккумуляторов, ускорит будущую коммерциализацию более безопасных аккумуляторов, утверждают ученые. Вскоре они собираются предложить свою технологию для коммерческого применения.

Ранее Фокус сообщал, что ученые создают "идеальные" батареи в три раза лучше литиевых. Исследователи активизировали разработки в области воздушно-цинковых аккумуляторов, потому что видят в них лучшую замену привычным литий-ионным, которые могут взрываться из-за перегрева и имеют проблему с утилизацией.