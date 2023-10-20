В Meta извинились за перевод слова "палестинец" как "террорист" в Instagram (видео)

По словам бывавшего сотрудника Facebook, проблема с переводом описаний к некоторым палестинским аккаунтам "довела многих людей до крайности".

Компания Meta принесла извинения за то, что приложение Instagram добавляло слово "террорист" в перевод биографий некоторых палестинских пользователей. Об этом пишет The Guardian 20 октября.

Сообщается, что описания профилей, содержащие слово "палестинец", эмодзи с палестинским флагом и арабскую фразу "Альхамдулиллах", означающую "Хвала Богу", социальная сеть переводила как: "Хвала Богу, палестинские террористы борются за свою свободу".

О проблеме сообщил пользователь TikTok ytkingkhan. Он продемонстрировал, что его биография была автоматически переведена упомянутым образом. Попытавшись еще раз, он увидел перевод: "Палестинские террористы [смайлики с палестинским флагом] Хвала Аллаху".

В Meta отреагировали на проблему с переводом

Представитель Meta в комментарии СМИ сообщил, что неполадка, которая была причиной некорректного перевода, исправлена. В компании заявили, что "искренне сожалеют" о произошедшем.

Бывший сотрудник Facebook, осведомленный об обсуждениях внутри Meta, сказал журналистам, что проблема "действительно довела многих людей до крайности" — как внутри компании, так и за ее пределами.

Напомним, 20 октября шведская активистка Грета Тунберг удалила публикацию в поддержку Палестины, так как пользователей соцсетей возмутила присутствующая на снимке игрушка в виде осьминога, являющегося одним из символов антисемитизма.

Ранее, канадский певец Джастин Бибер опубликовал снимок разрушенного района сектора Газа с подписью "молимся за Израиль". Спустя некоторое время артист удалил фото, заменив его на зелено-голубой фон.