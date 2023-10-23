"Купить двигатель и собрать может любой": Игнат оценил новые дроны-"газонокосилки" из РФ

Российские военные атаковали Украину дронами-"смертниками", включая новый БПЛА, известный как "газонокосилка", который они создают из подручных материалов и используются для нападения с разных направлений.

Российские военные продолжают атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе. В ночь понедельника украинские военные сумели сбить еще один дрон, который прозвали "газонокосилкой" из-за характерного гула, рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона в понедельник, 23 октября.

По словам Игната, такие дроны создают из доступных материалов и комплектующих, их можно купить в интернете, а планер сделать в авиамодельных клубах.

"Лепят его… ну вы видели, обычный двигатель, который можно приобрести в интернете. Сделать планер можно в любом кружке авиамоделирования, потому что многие сейчас занимаются этими средствами", — сказал спикер ВС ВСУ.

Главным средством обнаружения таких дронов являются радиолокационные устройства. Гул мотора служит дополнительной помощью в определении местоположения дрона. Украинские военные также обращают внимание на визуальные признаки. Военный представитель также отметил, что технические характеристики дрона, особенно мощность двигателя и вес взрывчатого вещества, могут быть критическими факторами при обнаружении и уничтожении дрона.

"Противник использует даже такие средства для того, чтобы атаковать нас с разных направлений и истощать нашу систему ПВО. Но несмотря на это — цель, на которую надо реагировать, которую надо уничтожать", — резюмировал Игнат.

Напомним, в ВСУ сообщили детали ночной атаки ВС РФ. По информации Воздушных сил, россияне атаковали восточные, южные и центральные регионы Украины. Пуски большинства ударных дронов осуществлялись из оккупированного Крыма.

Кроме того мы писали о том, насколько ПВО Украины готова противостоять атакам ВС РФ на энергетику. Несмотря на поставки иностранных систем ПВО основу украинской системы обороны до сих пор составляют советские комплексы, ракеты к которым заканчиваются.