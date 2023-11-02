Инженеры решили усовершенствовать подводный дрон K40 MANTA: как он изменится

Разработчики хотят сделать улучшенный прототип дрона K40 MANTA, чтобы в будущем создать полностью автономный боевой беспилотник.

Компании Kraken Technology Group и L3Harris Technologies объединили усилия для разработки подводного беспилотного стелс-беспилотника K40 MANTA. Информацию об этом разместил Defence Blog в среду, 1 ноября.

К40 MANTA — это беспилотная надводно-погружная платформа от Kraken Technology Group, известная использованием листовидных крыльев для быстрого перемещения по поверхности перед плавным погружением в воду для проведения секретных операций. Дрон получил углеродную конструкцию, не использует винтов для погружения и перемещения, что делает его очень незаметным. Аппарат может перевозить полезную нагрузку весом до 1 тонны, которую может использовать для разведки или нанесения ударов.

По словам разработчиков, время непрерывной работы К40 MANTA составляет 10 суток. Такому беспилотнику нужны самые современные системы управления, и компания L3Harris обладает компонентами и опытом, необходимым для их внедрения. Такие технологии должны увеличить возможности автономной работы и, в конечном итоге, сделать аппарат полностью автономным. Новые системы позволят дистанционно управлять платформой без экипажа, обеспечивая выполнение таких задач, как инженерные испытания, разработка пленок, калибровка силовых агрегатов и демонстрационные испытания, что открывает путь для дальнейших усовершенствований на последующих этапах разработки.

В рамках сотрудничества передовые системы управления будут интегрированы в прототип K40 MANTA — надводно-поверхностную платформу без экипажа. Это сотрудничество открывает путь для развития расширенных автономных возможностей и полной автономии катера.

Основатель и генеральный директор компании Kraken Technology Group Мал Крейс выразил готовность сотрудничать с L3Harris в области внедрения ключевых систем для K40 MANTA, позиционируя его как надежный фундамент для будущих разработок.

Марк Эксетер, управляющий директор подразделения ASV компании L3Harris, выразил гордость за это новаторское сотрудничество, подчеркнув взаимодополняемость навыков обеих компаний,

Оба руководителя выразили готовность к сотрудничеству и отметили перспективы развития автономных технологий и морской индустрии.

В конце сентября эксперты раскрыли, чем украинские дроны "Маричка" опасны для РФ. Подводный беспилотник может поражать подводную часть кораблей противника, что, по мнению экспертов, гораздо эффективнее, чем атаки надводных дронов.

Напомним, в конце июня мы писали о том, что украинские моряки учатся применять подводные дроны Sea Fox и Сharly. Моряки снарядили беспилотник, проверили готовность всех систем и запустили его под воду, чтобы найти спрятанную мину. Украинцы управляли Sea Fox из специально оборудованной комнаты, обнаружили объект с помощью камеры и зафиксировали ее точное местоположение.