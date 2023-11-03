Не нужно идти в суд. Административные штрафы теперь можно заплатить в "Дії" (видео)

Раньше, чтобы оплатить штраф, нужно было стоять в очередях и собирать информацию для платежа, а теперь достаточно сделать пару кликов в приложении.

Для украинцев стала доступной новая услуга: теперь штрафы за административные правонарушения можно оплатить в мобильном приложении "Дія". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в пятницу, 3 ноября.

По его словам, внедрение новой услуги "Штрафы в Дії" значительно упрощает процесс оплаты штрафов за административные правонарушения в Украине. Теперь граждане могут решить эту проблему в несколько кликов прямо через мобильное приложение "Дія", без необходимости посещать суд или банк.

Раньше, чтобы оплатить штраф, нужно было стоять в очередях в суде и получить информацию о платеже и всех сопутствующих затратах. Далее, уже с реквизитами в руках, идти в банк и производить оплату. Однако, благодаря новой услуге, все это можно сделать через мобильное приложение "Дія".

Как оплатить админштраф в приложении "Дія": инструкция

Достаточно открыть раздел "Судебные дела" или "Судебные штрафы", выбрать нужный штраф и оплатить его всего лишь несколькими кликами. Квитанция об оплате автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет дело.

Михаил Федоров в свою очередь подчеркнул, что уплата штрафа за административное правонарушение стала еще более удобной и простой для граждан Украины. Воплотив в жизнь новую услугу "Штрафы в Дії", профильное министерство продолжило двигаться к созданию лучшей цифровой страны, где удобство и простота предоставления услуг — на первом месте.

Напомним, несколько ранее мы писали о том, что в Украине создают приложение для военных на базе "Дії". Алгоритмы уже существующего приложения админуслуг помогут проверить личность человека, чтобы не пустить в систему россиян или шутников.

А в октябре в Минцифры рассказали, будут ли украинцам отправлять повестки через "Дію". С помощью приложения граждане смогут проверить, включен ли военнообязанный в электронный реестр "Оберег". Однако информация о рассылке повесток через "Дію" является фейком.