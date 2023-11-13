"Морской змей" Dragon 12 обеспечит дешевой энергией: как работает чудо техники (видео)

Один плавучий генератор способен вырабатывать до 350 ГВтч электроэнергии в год, при этом гораздо меньше и дешевле ветряных генераторов.

Шведская компания Minesto, которая является дочерним подразделением известного аэрогиганта Saab, провела испытания особого "морского змея" Dragon 12 мощностью 1,2 МВт и подтвердила, что модель полностью готова к эксплуатации. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Система шведской фирмы теперь будет перевезена на Фарерские острова в Дании для установки и ввода в эксплуатацию. Необычная электростанция компании состоит из крыла, в котором размещена турбина, напрямую соединенная с генератором в гондоле.

Система управления контролирует траекторию "морского змея", манипулируя рулями направления и рулями высоты в задней части конструкции. Трос удерживает Dragon 12, а также является линией связи и электропередачи, он прикрепляется к морскому дну с помощью простого механизма, которое фиксируется при установке змея, а потом легко отсоединяется.

Схематическое устройство морского змея Dragon 12 Фото: minesto

Dragon 12 перемещается за счет использования крылом гидродинамической подъемной силы, создаваемой подводным потоком. Вал турбины приводит в движение генератор, передавая электроэнергию в сеть через трос и подводный шлангокабель к берегу. По словам конструкторов, подводный змей должен двигаться в направлении, противоположном основному потоку, развивая относительную достаточную скорость для выработки электричества.

Dragon 12 позволяет генерировать энергию в местах с низким течением, при этом будучи экономически эффективными, со скоростью потока всего 1,2 м/с. Инженеры утверждают, что их змей весит до 15 раз меньше в пересчете на МВт, чем конкурирующие технологии. По сравнению со стационарной турбиной, такой "змей" и ротор, необходимые для производства энергии, обходятся довольно дешево.

Глобальное движение морей посредством приливов и океанских течений генерирует богатые запасы энергии, которые могут быть преобразованы в надежный локальный возобновляемый источник энергии. По словам компании, ее технология "морского змея" представляет собой легкое, гибкое и масштабируемое решение для сбора приливной энергии, которое открывает предсказуемый возобновляемый ресурс энергии.

Аппараты Dragon 12 будут обеспечивать до 40 процентов растущего потребления электроэнергии на Фарерских островах, а общая мощность приливной энергии составит 120 МВт, создавая примерно 350 ГВтч в год. Фирма заявляет, что проект находится в стадии реализации после завершения обширной проверки и тестирования.

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