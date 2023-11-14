"Вот и весь секрет": эксперт разоблачил миф ВС РФ о РЭБ-устойчивости дрона SuperCam

SuperCam не должен отличаться высокой устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но российские операторы выбирают диапазон намеренно, где украинские системы РЭБ менее эффективны.

Беспилотники SuperCam составляют около 15-20% от общего числа российских дронов в небе, а их наибольшая концентрация сейчас может быть на участке "Авдеевка-Угледар". О том, что представляет собой такой российский беспилотник, написал эксперт в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

По его словам, по спектру SuperCam легко отличить. Его сигнал выглядит, как 10 "полосок" общей шириной 5 МГц. Однако в реальной ситуации на поле боя россияне уже использовали такие беспилотники, но с другими видами сигналов по триангуляции. Диапазон работы радиомодуля управления этого беспилотного летательного аппарата 865-1020 МГц. Видео канал от него также легко определяется в диапазоне около 1.1 ГГц. Ширина видеоканала традиционных 6-10 МГц.

"Россияне утверждают об огромной устойчивости к силам РЭБ SuperCam. На самом деле этот беспилотник устойчив к РЭБ не лучше того же "Орлана". Но ответ здесь в другом. Средства РЭБ всегда ограничены. Поэтому мы (украинские военные, — ред.) отдаем приоритет тому участку, где летает большинство разведывательных БПЛА РФ 902-928 МГц и тому участку, где "обитает" Zala и "Ланцет" — 860-870 МГц. Понимая это, "суперкамщики" (операторы дронов SuperCam, — ред.) выбирают для работы участок около 1000 МГц, где наш РЭБ работает реже, вот и весь секрет", — объяснил Сергей "Флэш".

Он также написал о некоторых технических характеристиках российского беспилотника. Так, в SuperCam стоят 4 батареи 5S1 емкостью по 22 Ач каждая. Спутниковая навигация представлена модулем NEO-M9N-00B-00 на 50 каналов (можно купить за 2 тыс грн). Никакой защиты типа СRPA антенн и дорогих многоканальных модулей, по словам эксперта, там нет.

Технические характеристики российского дрона SuperCam:

размах крыльев: 3,2 м;

время полета: около 4,5 ч;

скорость: от 65 до 120 км/ч;

радиус действия связи: 70-100 км;

дальность действия видеоканала: до 50-100 км;

дальность полета: максимум 240 км;

взлетный вес: максимум 11,5 кг;

высота полета: 150 ÷ 5000 м.

БПЛА оснащен парашютом, благодаря которому производится посадка, а запуск возможен при помощи эластичной или пневматической катапульты. Полет может осуществляться в двух режимах: автоматическом или полуавтоматическом. В качестве полезной нагрузки беспилотник несет фотокамеру 20/24/42/60 Мпикс, тепловизор и/или HD-видеокамеру с 10/33-х кратным оптическим зумом, возможностью совмещения и лазерным целеуказателем. Есть на борту мультиспектральная камера, сенсор измерения радиационного фона, лазерные газоанализатор и сканер. Из дополнительного оборудования указаны модуль автоматического сопровождения и удержания цели, 2- или 3-системный, двухчастотный приемник геодезического класса, широкополосный защищенный видеоканал с дальностью передачи данных 50-100 км, а также командно-телеметрическая радиолиния с возможностью режима работы ППРЧ.

Сергей "Флэш" Бескрестнов отметил, что, по его наблюдениям, новые модели беспилотника SuperCam производились уже под мировыми антироссийскими санкциями, но еще до того, как Китай объявил о временном ограничении с 1 сентября экспорта беспилотников, а также комплектующих и оборудования для их производства.

Напомним, 10 октября HIMARS и SHARK расправились с расчетом беспилотников ВС РФ. Украинский дрон SHARK выследил оккупантов с российским беспилотником Supercam S350, а реактивная установка HIMARS "отработала" по ним снарядами GMLRS.

А во второй половине мая редкий российский дрон SuperCam снова попал в руки ВСУ. В ночь на 16 мая Киев и ряд других украинских городов были атакованы не только ракетами, но и беспилотниками. Системы ПВО ВСУ хорошо справились с задачей и смогли достойно отразить атаки, после чего в тематических пабликах военные начали публиковать фото "трофеев" — обломки сбитых ракет и дронов. Однако некоторые БПЛА удалось "приземлить" целыми.