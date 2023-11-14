Открывает и закрывает автоматически: украинцы создали механизм для дверей в укрытиях (видео)

Обязательным требование было, чтобы двери не заблокировались ни в одном случае. Поэтому для надежности при отсутствии электроэнергии предусмотрели резервный блок питания.

Директор Бережанского лицея (Волынская область) Валерий Васильчук вместе с коллегой Александром Романчуком создали устройство, которое автоматически открывает и закрывает укрытия, когда в регионе звучит сигнал воздушной тревоги. О разработке украинцев речь идет в сюжете ТРК "Аверс".

Прибор уже установлен в более чем 10 укрытиях. Изначально педагоги разработали и протестировали несколько вариантов замка, чтобы обеспечить его надежность.

"Мы сконструировали такой замок. Рассматривали несколько вариантов. Обязательное требование было, чтобы двери не заблокировались ни в одном случае. Все моменты просчитали. Был разработан тестовый вариант в моем учебном заведении в укрытии", — рассказал Валерий Васильчук журналистам.

Они также разработали мобильное приложение и создали мини-версию устройства для демонстрации общественности. Один из первых автоматических замков установили в укрытии Бережанского лицея, где работает Валерий Васильчук.

"Если будет тревога, то включится сирена в школе. Кто-то скажет, что оповещают о тревоге с помощью звонков, но когда нет электроэнергии, то динамик пригодится", — объяснил директор.

Для надежности при отсутствии электроэнергии был предусмотрен резервный блок питания.

"Сирена будет срабатывать автоматически при объявлении тревоги. Так же автоматически будут открываться двери", — добавил Александр Романчук.

Напомним, в начале июля эксперт рассказал об автоматических дверях для убежищ Киева за 48 млн грн. Первое такое устройство автоматизированного открытия бомбоубежища уже появилось в одном из зданий гражданской защиты в Дарницком районе столицы.

А в июне мы писали о том, почему в Киеве закрыты укрытия. Столичные власти только пытаются разобраться с проблемой закрытых бомбоубежищ в городе. При этом в некоторых микрорайонах и жилых кварталах Киева вообще нет укрытий.