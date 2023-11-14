"Новый этап": в Украине начали серийно выпускать морские дроны с "сюрпризами", — Федоров

Разработка новых моделей включает особые функции для исследования Черного моря и ответа на военную угрозу со стороны России, рассказал глава Минцифры.

Украина приступила к серийному производству надводных беспилотников, чтобы лучше противостоять России в военном конфликте. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире национального телемарафона во вторник, 14 ноября.

Он сообщил, что уже производится достаточно много беспилотных аппаратов, и разрабатываются новые модели с "сюрпризами" для оккупантов. Михаил Федоров также отметил, что российские корабли будут чувствовать себя неспокойно в Черном море.

По словам главы профильного министерства, увеличение масштабов производства приводит к возникновению конкуренции и созданию новых функций для беспилотников, что позволяет более эффективно применять их в боевых условиях. Федоров также подчеркнул, что технологии предоставляют возможность асимметричного ответа на военную угрозу со стороны России.

Министр цифровой трансформации заверил украинцев в том, что наши военные и партнеры трудятся круглосуточно, чтобы перейти на новый технологический уровень и эффективно противодействовать врагу.

"Технологии — это возможность асимметричного ответа на то количество людей, оружия, снарядов, которые посылает в нашу страну враг. Мы 24/7 работаем с военными и партнерами, чтобы перейти на другой технологический этап для уничтожения врага", — отметил Михаил Федоров.

Несколько ранее мы писали о том, что украинские морские дроны поразили 7 российских кораблей в Черном море. Морские дроны изменили ход событий в Черном море: российские корабли были вынуждены полностью покинуть западную и центральную части моря.

Также стало известно, что в ближайшем будущем Украине нужно делать ставку на морские беспилотники, поскольку ВС РФ уже освоили дроны-камикадзе, а по количеству живой силы превосходили с самого начала вторжения, считает эксперт. Такое мнение выразил глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.