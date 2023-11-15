Системы РЭБ станут меньше и еще мощнее: инженеры создают новый чип для военных

ВМС США хотят получить самый эффективный в мире усилитель мощности, который можно установить на оборудование небольшого размера.

Компания BAE Systems заключила с армией США контракт на $5 млн на поставку особого чипа для реконфигурируемых интегральных схем (MATRIC), который поможет создавать небольшие и мощные системы радиоэлектронной борьбы, разведки и связи. Об этом сообщает портал European Security & Defence.

Усилители мощности являются ключевым элементом в передающих системах, призванным повысить уровень мощности сигнала на его входе до заданного уровня, необходимого для передачи. В BAE Systems планируют разработать недорогой и эффективный усилитель, сбалансированный по размеру, весу и мощности (SWaP) на основе современных монолитных микроволновых интегральных схемах (ММИЦ) и модульной электронике на основе нитрида галлия (GaN).

Целью программы является разработка самого эффективного в мире чипа для усилителя большой мощности в своем диапазоне частот. Радиочастотные (РЧ) модули затем будут переведены в полезные нагрузки ВМС США малого форм-фактора, что обеспечит большую дальность действия и большую эффективность в активных приложениях радиоэлектронной борьбы.

"Совместный с армией США проект COALESCE устраняет разрыв между коммерческой электроникой и специализированной электроникой, чтобы удовлетворить требования Министерства обороны США к размеру и электропитанию оборудования и обеспечить решения следующего поколения, — заявил Бен МакМахон, менеджер по развитию технологий в FAST Labs, которая входит в BAE Systems — Вместе с Управлением военно-морских исследований мы предоставим эти электронные решения для повышения живучести наших истребителей".

BAE Systems предоставит возможности, превосходящие коммерческие, благодаря своему решению, разработанному специально для суровых военных условий. Высокая мощность и сверхмалый форм-фактор этой технологии позволят разрабатывать радиолокационные системы, средства радиоэлектронной борьбы и связи следующего поколения.

ММИЦ и модули для программы будут изготовлены на литейном заводе Центра микроэлектроники BAE Systems в Нэшуа, штат Нью-Гэмпшир. Инженеры FAST Labs в Мерримаке, штат Нью-Гэмпшир, будут работать над тем, чтобы технология была применима во многих военных отраслях армии США.

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