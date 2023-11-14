Уникальная тактика: Китай проводит кампанию по травле американцев в сети, — CNN

По данным американских журналистов, китайцы заполняют обсуждения большим объемом комментариев, чтобы скрыть темы, в которых критикуют компартию КНР. Также они массово создают посты, оскорбляющее граждан, включая "фотожабы" и даже рассылают угрозы.

Китай проводит масштабную операцию по дезинформации в интернете с целью преследования американцев. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на отчет, основанный на судебных документах и сообщениях компаний, работающих в социальных сетях.

Журналисты выяснили, что китайское правительство организовало крупнейшую операцию по дезинформации, направленную на жителей США, политиков и представителей бизнеса, часто угрожая им насилием.

По мнению Госдепа США, эти нападки, зачастую агрессивные и личные, стали частью организованной кампании запугивания американцев, проводимой китайским правительством. Эта тактика рассматривается как часть многомиллиардной кампании по формированию информационной среды и подавлению критиков Пекина, расширяющейся при председателе КНР Си Цзиньпине.

Сообщается, что подвергнутые атакам люди сталкиваются с огромным потоком сообщений в социальных сетях, содержащих оскорбления и угрозы. Они утверждают, что эта тактика нацелена на то, чтобы заставить их жить в постоянном страхе и паранойе.

Несмотря на попытки технологических компаний закрыть тысячи аккаунтов, направленных на жертв, новые аккаунты продолжают появляться практически ежедневно, отмечают американские журналисты.

Эта операция, известная как Spamouflage или Dragonbridge, активна на всех основных платформах социальных сетей и направлена не только на преследование критиков компартии Китая, но и на дискредитацию американских политиков, компаний, а также перехват сетевых разговоров, которые могут подрывать интересы Китая.

Хотя технологические компании активно борются с этой сетью, удаляя тысячи связанных аккаунтов, эксперты по дезинформации предупреждают, что при невысоких затратах на такие операции китайское правительство будет продолжать использовать эту тактику для переключения дискуссий в сети в пользу своих интересов.

Как работает китайская сеть

Сообщается, что компании Meta, Google и другие, заявившие о Spamouflage, отмечают, что большинство аккаунтов в социальных сетях практически не вовлекаются, то есть редко становятся вирусными.

Однако Линвилл из Университета Клемсона утверждает, что сеть применяет уникальную тактику "затопления" обсуждений большим объемом комментариев, которые ослабляют внимание к сообщениям от реальных пользователей. Это включает размещение постов на платформах, не связанных обычно с дезинформацией, таких как Pinterest.

"Они одновременно работают с тысячами аккаунтов на одной платформе, чтобы скрыть обсуждения просто объемом сообщений", — отмечает Линвилл. "Обычно мы ассоциируем дезинформацию с попытками внушить идеи и повысить их значимость, но Китай идет противоположным путем. Они стремятся исключить обсуждения из социальных сетей".

Когда правозащитные группы запустили хэштег #GenocideGames во время Зимних Олимпийских игр 2022 года, чтобы привлечь внимание к обвинениям против Китая по поводу уйгуров и других мусульманских меньшинств, аккаунты, предположительно связанные с Spamouflage, начали использовать этот хэштег в Twitter.

По мнению Линвилла, кажется странным, что группа, поддерживающая правительство Китая, начинает популяризировать хэштег, привлекающий внимание к нарушениям прав человека, совершаемым этим правительством. Однако использование хэштега в несвязанных с темой твитах позволило Spamouflage уменьшить количество просмотров правдивых сообщений.

Цзяцзюнь Цю, исследователь по выборам, показал CNN, что когда он ищет свое имя в Twitter, появляется несколько аккаунтов, выдающих себя за него, используя его имя и фотографию.

Линвилл говорит, что эти аккаунты, созданные Spamouflage, служат для сбивчивости и запутывания людей, мешая им найти реальный профиль Цю и вызывая путаницу.

Цю, сейчас проживающий в Вирджинии и ведущий YouTube-канал, посвященный демократии, столкнулся с волной оскорблений на гомофобной, расистской и странной основе от аккаунтов в соцсетях, которые специалисты, включая команду Линвилла, связывают с Spamouflage.

Некоторые из этих аккаунтов разместили карикатуры, изображающие Цю в виде насекомого, работающего на правительство США, или же как растоптанного карикатурного Иисуса. Еще одна карикатура представляет его в образе собаки, прикованной к поводку, похожей на американскую крысу.

"Я говорю правду, поэтому они пытаются оскорбить меня любыми средствами", — отметил Цю.

Линвилл и его группа обнаружили сотни подобных карикатур онлайн, объявив их "сигналами" Spamouflage. Как пояснил Линвилл, такие изображения могут быть эффективнее текста, так как привлекают больше внимания и требуют особого внимания. К тому же, подобные оригинальные карикатуры могут быть легко переведены на десятки языков при минимальных расходах.

Помимо онлайн клеветы, Цю столкнулся с угрозами и в других сообщениях, ему поступали анонимные звонки с угрозами, которые, по его мнению, связаны с китайским правительством. Одно из анонимных сообщений предупреждало его об аресте и суде за нарушение китайских законов, а в письме говорилось о церкви, которую он посещал, и предложении "для своей и безопасности прихожан" найти другое место для проживания.

Цю рассказал CNN, что ФБР четыре раза допрашивало его по поводу этих угроз, и ему было предписано обращаться в местную полицию в случае преследования.

Напомним, ранее NYT писал, что Иран, Россия и Китай используют государственные СМИ и основные социальные сети для поддержки ХАМАС и ослабления позиций Израиля, а также для очернения Соединенных Штатов.